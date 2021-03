Pazarlarda düşen fiyatlar ilgiyi arttırdı

Kocaeli’de kurulan semt pazarında düşen sebze meyve fiyatları, vatandaşın pazara olan ilgisini arttırdı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kurulan semt pazarı vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. İzmit ilçesinde pandemi kurallarına uygun olarak kurulan pazarda vatandaşlar ev alışverişlerini yapıyor. Vatandaşlar alışverişi pazarda yapmanın daha hesaplı olduğunu, sebze, meyve gibi ürünlerin market ürünlerine göre daha taze olduğunu belirtti. Pazar esnafı ise kış aylarında olmamıza rağmen ürün fiyatlarının düştüğünü ve bu düşüşün üretimin devam ettiği sürece devam edeceğini ifade etti.



“Üretim olmazsa fiyatlar yükselir”

Sebze, meyve fiyatlarının kış ayı olmasına rağmen normal seyrettiğini belirten pazar esnafı olan Mustafa Balyemez, “Şu an işler normal. Eski işler yok ama normal yani. Marketler çok pahalı vatandaş ne yapsın pazara gelmek zorunda. Pazarda fiyatlar normal şu zamanda 3. Ayda kar yağıyor fiyatlar normal yani ucuz bile. Geçen hafta patlıcan 8 liraydı şu an 6 lira, dolma 12 liraydı şu an 10 lira, kabak 7 liraydı, 5 lira, salatalık 8 liraydı 5 lira şuanda. Fiyatlar belli olmaz, hava durumuna bağlı, soğuk olursa yükselir. Üretim olmazsa fiyatlar yükselir, üretim olursa düşer” dedi.



“Markete gittiğiniz zaman bu fiyatlar 2 ye, 3e katlanabiliyor”

Alışverişini pazarlardan yaptığını ve pazar ürünlerinin daha taze olduğunu ifade eden Ahmet Akkuş isimli vatandaş, ”Halkımızı pazarlara davet ediyoruz. Pazardaki kaliteyi hiçbir zaman hiçbir yerde bulamazlar. Fiyatlar konusunda ciddi düşüşler var, yani bugün çilek pazarda 10 lira marketlerde 20 lira. İnsanlarımızı farklı yönlendiriyorlar pazarlar pahalı diye. Pahalı olan hiçbir şey yok bu kış sezonunda patlıcan 6 lira çok büyük bir para değil. Salatalık 6 lira markete gittiğiniz zaman bu fiyatlar 2 ye, 3e katlanabiliyor. O yüzden halkımızı pazara davet ediyoruz” diye konuştu.



“Pazar daha hesabımıza geliyor”

Fiyatların yüksek olduğunu ancak Pazar alışverişinin market alışverişine göre daha hesaplı olduğunu ifade eden Mustafa Şengül isimli vatandaş, ”Fiyatlar gördüğünüz gibi. Portakal 6 lira, 7 lira, bir elma alacaksın 3 lira, 4 lira kilosu. En fazla aldığın ürün 1 hafta yetmiyor zaten fiyatlar pahalı. Genel anlamda her zaman pahalı gibi gidiyor, illaki pandemi döneminin de etkisi olmuştur. Genelde marketten de alıyoruz, pazardan da alıyoruz ama pazar daha hesabımıza geliyor, daha uygun gördüğümüz ürünlerden görerek alabiliyoruz daha bol miktarda. İnşallah fiyatların biraz daha uygunlaşıp insanların istediği gibi gıda tüketimini yapmasını umuyorum. insanların çoluk çocuğuna daha iyi yedireceği günler nasip etsin” şeklinde konuştu.

