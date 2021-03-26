Akademisyenler bilim aşığı meslektaşlarını kaybetmenin acısını yaşıyor

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Bitki Biyoteknolojisi Araştırma Grubu üyesi Dr. Muhammed Hamit Ekinci için görev yaptığı Gebze Teknik Üniversitesi anma töreni düzenlendi.

Önceki gün evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ve Kocaeli'nin Körfez ilçesinde dün toprağa verilen Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Bitki Biyoteknolojisi Araştırma Grubu üyesi Dr. Muhammed Hamit Ekinci, görev yaptığı üniversitede törenle anıldı. GTÜ bahçesinde düzenlenen anma etkinliğinde akademik ve idari personel ile öğrenciler bir araya geldi. Törenin ardından hayatını kaybeden Ekinci anısına fidan dikildi. Törende görev arkadaşları ise bilim aşığı ve araştırma ekibinin özverili çalışanını olan Ekinci’yi kaybetmenin hüznü içinde olduklarını ifade ettiler.

Tören Dr. Muhammed Hamit Ekinci’nin anısına görev yaptığı Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü bahçesinde fidan dikimi yapılmasının ardından sona erdi.

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