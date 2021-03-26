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Hyundai Assan işçilerinden zam eylemi Yüzde 14'lük zammın ardından işçiler fabrika girişini kapatıp, yemeğe gitmiyor

İHA

Hyundai Assan işçilerinden zam eylemi Yüzde 14'lük zammın ardından işçiler fabrika girişini kapatıp, yemeğe gitmiyor

Kocaeli’de bulunan Hyundai Assan fabrikasında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde teklif edilen yüzde 14’lük zammı kabul etmeyen işçiler, mesai sonunda servis araçlarına binmeyerek fabrika girişinde eylem yaptı.
Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki Hyundai Assan fabrikasında, işçiler fabrika önünde zam eylemi yaptı. Toplu sözleşme görüşmelerinde teklif edilen yüzde 14’lük zammı kabul etmeyen gece vardiyasındaki işçiler, mesailerinin bitmesinin ardından servis araçlarına binmeyerek fabrika önünde eylem yaptı. Fabrika önünde, “Yönetim istifa” sloganları atan işçiler, teklif edilen zam teklifinin kendileri için yeterli olmadığını söyledi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri ise işçilere dağılmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Fabrika yetkilileri, problemin masaya yatırılacağı sözünü verdi
Daha sonra fabrika yöneticileri, fabrika kapısında eylem yapan işçilerin yanına gelerek masaya davet etti. Hyundai Assan Çalışan İlişkileri Sorumlusu Barbaros Yıldırım, yaşanan sorunu diyalog yolu ile çözebileceklerini söyledi. Eylem yapan işçiler ise aldıkları maaşların yetersiz olduğunu söyleyerek slogan attı. İşçilerin sorunlarını dinleyen yetkililer, eylemi sonlandırıp sorunları masada konuşmaya davet etti. İşçiler, daha sonra fabrika yetkililerinin kendileri ile birebir konuşarak problemlerin çözülmesi için diyalog kurulacağını söylenmesi üzerine eylemi sonlandırdı. İşçiler slogan atarak, servis araçlarıyla fabrikadan ayrıldı.

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