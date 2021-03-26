'Delikanlı' Fırat ile 2 şüpheli adliyeye sevk edildi (3)

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TUTUKLANDILAR

İzmit´te, Engin E.´yi darbedip görüntülerini sosyal medyada paylaşması üzerine gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Fırat Kaya ve olay anında yanında olan E.M. ve M.A. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2021-03-26 17:54:07



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