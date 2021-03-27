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Ses dalgaları ile zayıflama vaadi; umut tacirliği Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ziya Şaylan: "Bu yöntem yeni değildir. Belki yeniden pazarlanmakta ve bu nedenle sanki yeni bir yöntem gibi sunuluyor"

İHA

Ses dalgaları ile zayıflama vaadi; umut tacirliği Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ziya Şaylan: "Bu yöntem yeni değildir. Belki yeniden pazarlanmakta ve bu nedenle sanki yeni bir yöntem gibi sunuluyor"

Uzmanlar, güzellik salonları ve zayıflama merkezlerinde kullanılan uzak doğu menşeili, yeni nesil olarak adlandırılan, maliyetleri çok düşük cihazlarla sihirli zayıflama işlemine karşı vatandaşları uyardı. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ziya Şaylan, tek seansta 10 santimetre incelme ve kilo kaybı sağladığı iddia edilen, yan etkileri olmayan bir uygulama olduğu söylenilen yöntemin umut tacirliği olduğunu ifade etti.
Güzellik salonları ve zayıflama merkezlerinde uzak doğu menşeili, yeni nesil olarak adlandırılan, maliyetleri çok düşük cihazlarla sihirli bir zayıflama işlemi olduğu ifade ediliyor. Tek seansta 10 santimetre incelme ve kilo kaybı sağladığı belirtilirken, yan etkileri olmayan bir uygulama olduğu belirtiliyor.

“Hiçbir zaman gerçek bir yağ emmenin yerini tutmaz”
Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ziya Şaylan, kavitasyonla ilgili, "Bu yöntem yeni değildir. Belki yeniden pazarlanmakta ve bu nedenle sanki yeni bir yöntem gibi sunuluyor. Belki az miktarlarda mevcut olan yağları (100150 ml kadar) ortadan kaldırabilir ancak hiçbir zaman gerçek bir yağ emmenin yerini tutmaz. Washington’da benim de sunumlar yaptığım Dünya Liposuction Kongresi'nde bize söylenen mezura ile yapılan ölçümlerin sağlıklı olmadığı, uygulamayı yapanın mezurayı sıkı veya gevşek tutarak 23 santimetre fark sağlayabileceği” dedi.

“Oldukça zor durumlar yaşadık”
Uyguladığı dönemde hastalarında cilt yanıkları oluştuğunu ifade eden Şaylan, "Oldukça zor durumlar yaşadık. Kavitasyon ile verilen ultrason bir enerjidir ve dokulardan yaşlanmaya neden olan oksidan maddelerin büyük miktarlarda açığa çıkmasına neden olur. Bu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Antiaging tedavisinin esasının antioksidanlarla mücadele olduğunu düşünürsek bu istenmeyen bir durumdur. Ayrıca yapılan araştırmalarda Kavitasyon cihazının tiroit, yumurtalıklar ve testislerden en az 1015 santim uzakta olması gerekir. Aksi takdirde bu hormon salgılayan bezlerde zararlı DNA değişikleri meydana gelebiliyor" diye konuştu.

“Uyguladığım 71 hastanın sadece çok azında olumlu sonuç çıktı”
Lokal ve ufak yağlanmalarda memnun edici sonuçlar aldıklarını söyleyen Şaylan, “Uyguladığım 71 hastanın sadece çok azında olumlu sonuç çıktı. Buna karşılık birçok hastama Kavitasyon faydalı olmadığı için ücretsiz yağ emmek zorunda kaldım. Bu tecrübemi bir bilimsel makale haline getirdim ve Ocak ayında Amerika’da yayınlanacak. Benim şahsi görüşüm yağ emmeden çok daha pahalı olan bu yöntem kesinlikle yağ emilmesini istemeyen veya ufak miktarlarda yağ depolanması olanlarda dikkatli olarak uygulanabilir. Ancak yine de uzun vade de ne olacağını söylememiz imkânsız" şeklinde konuştu.

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