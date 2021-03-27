Kocaeli´de risk haritası kırmızıya döndü



Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´de koronavirüs vaka sayıları artmaya devam ederken, 2 Şubat'ta kentin büyük bölümünün mavi olduğu Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritası da tekrar kırmızıya döndü.

Kocaeli´de koronavirüs vaka sayıları artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulamasında bulunun risk haritasında 2 Şubat tarihinde büyük çoğunluğu mavi renkte olan Kocaeli'de, harita yeniden yüksek riskli anlamına gelen kırmızı renge döndü. Polis ve diğer görevlilerin kentin birçok noktasında koronavirüs denetimi yapmasına rağmen, işlek caddelerde bazı kişilerin sosyal mesafeye uymadıkları ve maske takmadıkları görülüyor.

`HERKESİN DİKKAT ETMESİ LAZIM´

Vaka sayılarının artmasında vatandaşlarının ihmali olduğunu ifade eden Aynur Tunç, "İnsanların yeterince dikkat etmediğini düşünüyorum. Biz zorunlu olmadıkça çıkmıyoruz ve buna herkesin dikkat etmesi lazım. Herkes bireysel olarak tedbir alırsa daha güzel olur. Virüsün yayılmasını engellemiş oluruz. Dışarıya çıkmamız gerektiği zaman, çıkıp işimizi halledip en kısa zamanda evimize geri dönüyoruz" dedi.

`HALA ALTIN GÜNÜ YAPANLAR VAR´

Çevresinde bulunan bazı kişilerin hala altın günü, ev ziyareti gibi etkinlikler yaptığını ifade eden Cüneyt Candoğan, "Millet eve kapanmaktan sıkıldı ve kendini dışarıya attı. Altın günleri, toplantılar derken kuralları kimse tanımaz hale geldi. Kafelerde, restoranlarda kapasitenin üzerinde adam alınıyor. Her yer çok yoğun. Çevremde altın günü ya da misafirlik yapanlar da var. Uyarınca da biz suçlu oluyoruz. Maske, mesafe kuralına uymayanlar var. Umuyorum ki işler daha da kötüye gitmez" diye konuştu.

`BİREYSEL OLARAK DİKKAT ETMELİYİZ´

Alınan tedbirlerin birçok vatandaş tarafından uygulanmadığını söyleyen Hayati Aydın, "Çok duyarsız vatandaşlarımız var maalesef. Yolda, alışverişte, kafelerde, düğünlerde, barlarda hala kurallara uymayanlar var. Bizim toplumumuzda da ziyaret ve misafirlik fazlaca var, yine misafirliğe gitmeler, düğün, dernek, cenaze törenleri yapmalar devam ediyor. Yeteri kadar dikkat etmediğimiz için de şu an sıkıntı yaşıyoruz. Bir vatandaş olarak bireysel olarak dikkat etmemiz gerekiyor ki toplum olarak düzelebilelim" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2021-03-27 16:32:13



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