Çatı katında çıkan yangını izlerken sosyal mesafeyi unuttular

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Alişan KOYUNCU/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Toplanan mahalle sakinleri, söndürme çalışmalarını film gibi izlerken, sosyal mesafe ise unutuldu.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Yeşilova Mahallesi Barut Sokak´taki bir binanın çatı katında çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Yangında dumandan etkilenen ev sahibi Barış A., kontrol amacıyla ambulansla hastaneye götürüldü. Bu sırada, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını film gibi izleyen mahalle sakinlerinin sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği görüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2021-03-27 19:35:32



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