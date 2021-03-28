Gölcük´te bıçak ve silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı 



Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde, aralarında husumet olan kişiler arasında çıkan kavgada bıçaklanan Halil Kuru (30) yaşamını yitirirken, silahla ateş açılması sonucu 1 kişi ise yaralandı.

Olay akşam saatlerinde, Gölcük Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi Seyit Onbaşı Parkı´nda meydana geldi. İddiaya göre, husumet bulunan kişiler, parkta bir araya geldiklerinde aralarında kavga çıktı. Yaşanan arbede sırasında Halil Kuru bıçakla, B.T., ise tabanca ile ateş açılması sonucu bacağından yaralandı. 112 Acil ekipleri yaralanan 2 kişiyi Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Halil Kuru yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polisin olayla ilgili sürdürdüğü çalışmada 7 kişi gözaltına alındı. Polis olay yerinde incelemede bulunurken, soruşturma devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER

2021-03-28 00:07:14



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