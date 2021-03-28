Parktaki bıçaklı kavga kanlı bitti: 1 ölü

Kocaeli’nin Gölük ilçesinde parkta tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanan birkişi yaşamını yitirdi.

Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi Şehit Onbaşı Parkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil Kuru (30) ile, parkta karşılaştığı ve aralarında daha önceden husumet olan B.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu B.T. cebinden çıkarttığı bıçak ile Kuru’yu bıçakladı. Kuru, ağır yaralanırken B.T. olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kuru, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Halil Kuru tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay ile ilgili inceleme başlatan polis ekipleri tarafından B.T., kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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