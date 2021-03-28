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Yeşil sahalarda umduğunu bulamayınca dev mantar tesisi kurdu Beşiktaş seçmelerine gidemeyince futbol kariyerini bırakıp tonlarca mantar üretti Kandıra’da kurduğu tesiste günde 1 ton mantar üreterek 35 kişiye istihdam sağladı

İHA

Yeşil sahalarda umduğunu bulamayınca dev mantar tesisi kurdu Beşiktaş seçmelerine gidemeyince futbol kariyerini bırakıp tonlarca mantar üretti Kandıra’da kurduğu tesiste günde 1 ton mantar üreterek 35 kişiye istihdam sağladı

Kocaeli’de Beşiktaş futbol takımı seçmelerini kazanmasına rağmen takımının göndermemesi üzerine futbolcu olma hayalini bir kenara bırakarak ticarete atılan Ramazan Arslan, başladığı mantar üretiminde günlük 1 ton ürün hasadına ulaşarak 35 kişiye istihdam sağladı.
Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki Ramazan Arslan, yarım kalan futbolculuk hayali sonrası babasının tavsiyesi ile başladığı mantar üretiminde 35 kişiye istihdam sağlayan dev üretimhanenin sahibi oldu. İzmit’te lise yıllarında amatör futbol oynadığı Petkimspor’da Beşiktaş Futbol Kulübü seçmelerini kazanan Arslan, Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden takımının seçmelere katılmasına izin vermemesi sonrasında hayalini kurduğu futbol kariyerini bir kenara bırakarak ticarete atılma kararı aldı.

Bina altında kurduğu üretimhaneyi dev tesise çevirdi
Babasının da tavsiyesi ile İstanbul’da bir bina altında mantar üretimine başlayan ve ürettiği mantarları pazarlarda satarak mesleğin inceliklerini öğrenen Arslan daha sonra abisi ve ailesi ile memleketi Kandıra’da her biri 20 ton kapasiteli 12 odalık dev bir mantar üretimhanesi kurdu. Günlük 1 ton mantar üreten Arslan, memleketine yaptığı yatırımla da 35 kişiye istihdam sağladı. Mantar üretiminin her safhasında çalışan Arslan, yeni kuracağı tam otomasyon mantar üretimhanesi ile istihdam sayısını da arttırmayı hedefliyor.

Beşiktaş seçmelerine katılamayınca futbol kariyerini noktaladı
Lise yıllardında hayalini kurduğu futbolculuk kariyerini Beşiktaş seçmelerine katılamayınca sonlandırdığını söyleyen Ramazan Arslan, “Liseye giderken futbol oynuyordum, Kocaeli Petkimspor’da top oynuyordum. Beşiktaş seçmeleri filan vardı onları kazandım. Petkimsporla Türkiye Şampiyonasını kazanınca Türkiye Şampiyonasına gitmek zorunda kaldık. O zaman da 1520 gün sürüyordu, Beşiktaş da seçmelerini bitirdi ve kazandığım halde bir daha da gidemedim. Türkiye Şampiyonasına gittim Petkinsporla. Normalde Galatasaraylıyım aslında ama ‘Beşiktaş olmuyorsa artık futbol yanamayayım’ dedim ve futbolu bıraktım” dedi.

Genç yaşta ticarete atılma hevesi 30 yılda dev tesise dönüştü
Lisedeyken ticarete atılma isteğini babasının tavsiyesi ile gerçeğe dönüştürdüğünü anlatan Arslan, “Babam o ara Hollanda’daydı. Dedim ‘Baba ne iş yapabiliriz?’ Babam da Hollanda da en revaçta olan işin mantarcılık olduğunu söyledi. 8889 yıllarında. Mantar işine başlayınca bir daha bırakamadık. Mantar işi sevgi dolu bir iş, heyecanlı bir iş, bereketli bir iş. İlk başlarda İstanbul Ümraniye’de bina altlarında başladık, sonra geldik Kandıra’da tesisimizi kurduk. Köyümüz Kandıra’da olduğu için babam gidin köyünüzde yatırımınızı yapın diye söyledi bize. Biz de geldik Kandıra tesisimizi kurduk. Mantarın hem hammaddesini yapıyoruz, üretimini yapıyoruz, pazarlama, salamura, hepsini yapıyoruz şu anda. 30 seneyi geçti başlayalı. Şu anda günlük aşağı yukarı 1 buçuk ton mantar üretiyoruz” diye konuştu.
Mesleğin inceliklerini öğrenmek isteyen herkese anlattıklarını ifade eden Arslan, “30 senedir kapılarımızı açtık herkese. Her gelen işletmemizi görebilir, bütün bilgileri veriyoruz. Üretim aşamalarını, nasıl yapacaklarını bütün hepsini bilgi olarak veriyoruz. Günde en az iki kişi geliyor, aynı konuları 30 senedir bıkmadan usanmadan her gün anlatıyoruz. Çünkü ucu açık bir iş bu işte çok kandırmaca da oluyor. Onun için gelsinler baksınlar, bütün aşamaları burada görsünler ona göre kararlarını versinler” şeklinde konuştu.

Mantar üretiminde hile yapma şansı sıfır
Korona virüs döneminde mantarın değerinin daha da çok anlaşıldığına değinen Arslan, “Mantarın önemini televizyonda filan anlatıyorlar. Vücuda direnç katan, direnç sağlayan en değerli ürünlerden bir tanesi çünkü hiçbir katkı olmadan yaptığımız bir iş. Ekstra şuna bu ilacı vereyim, biraz daha fazla büyüteyim diye bir şey yok yani. Mantarın doğadaki halini azot, nem, PH değerini yakalayıp, doğadaki dengeyi yakalayıp üretimi öyle sunuyoruz. Çok doğal, şu anda en doğal ve en iyi besin kaynağı. Mantarın değeri daha yeni anlaşılmaya başlandı Türkiye’de” ifadelerini kullandı.

“Arabamın arkasında he zaman futbol ayakkabım var”
Futbol sevdasını tamamen terk etmediğine de değinen Arslan sözlerini şöyle sürdürdü: “54 yaşındayım. Futbola da lise yıllarında başladım. Arabamın arkasında her zaman futbol ayakkabım hazır. 50 yaş üzeri Kocaeli Master futbolcularımız var. Nikomedya Master kulübünde yöneticiyim hem de oyuncuyum. Hafta da bir kez toplanıp cumartesi sabahları saat 7 de bir saat büyük sahada maç yapıyoruz.”

Tam otomasyon mantar üretimi için kolları sıvadı
Bir odayla başladık şu an 16 tane odamız var büyük çaplı odalarımız aşağı yukarı 25 tonluk. Hammaddeyi de biz yapıyoruz. Üretim yapıyoruz, pazarlama yapıyoruz, salamuramız var, konserve teşkilatımız var. Artık insan gücü de zorlaşmaya başlayınca şöyle zorlaştı, artık herkes üniversite okuduğu için ara eleman kalmadı. Üniversiteyi bitirmiş insan masa başı iş istediği için bu işe çok talep olmuyor. Şimdi odaları da insan gücünü azaltmak için yeni sistem oda yapmaya başladık şimdi ful otomatik sistem yapacağız. İnsan gücü azalacak ama insan sayısı artacak öyle bir projemiz var. Şu an 35 çalışanımız var zaman zaman 50 ye kadar çıktık dönemsel oluyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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