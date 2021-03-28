Hereke Sahilini palmiye ağaçları süsleyecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çevre düzenleme çalışmaları kapsamında, Hereke Sahili'ne palmiye ağaçları dikildi.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından Körfez ilçesi Hereke Sahili’nde başlatılan çalışmalar devam ediyor. 25 bin metrekare alanda yapılan çalışmalarda eski sert zeminler söküldü. Proje kapsamında bulunan park içi yürüyüş yolları ve etkinlik aksının alt betonları yüzde 75 oranında tamamlandı. Hereke Sahili düzenleme projesi içerisinde bulunan biri 400 metrekare, diğeri 340 metrekare olan iki adet çocuk oyun alanı alt betonu ve 500 metrekare ahşap deck alanı alt betonu atıldı. 130 metrekare ahşap ana yürüyüş yolları ve 250 etrekare deck alanı thermowood iroko aracı ile ahşap döşemesi yapıldı. Yaklaşık 600 metrekare olan park içi bisiklet yolu imalatında yüzde 35 oranında yapıldı, imalat çalışmaları ise devam ediyor. Yürüyüş yollarına ayrıca granit plak taş kaplamaya başlandı.

Proje kapsamında yer alan otoparkın da inşasına başlandı. Otopark ağaçlandırma çalışmaları yapıldığı alana şuana kadar 12 adet büyük palmiye dikimi gerçekleştirildi. Ayrıca alanın aydınlatılması için elektrik boru hattı yapıldı.



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