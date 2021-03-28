İzmit’te altyapı projesi başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, İzmit ilçesinin altyapı hatlarının yenilenmesi için çalışmalarına başlıyor.

İzmit ilçesinin muhtelif mahallerinin altyapı problemleri ile eksikliklerini gidermek için hazırlanan "İzmit İlçesi 2021 Yılı Muhtelif İçme suyu, Kanalizasyon, Yağmursuyu ve Dere Islahı İnşaatı" projesinin ihalesi gerçekleştirildi. İhale sürecinin onaylanmasının ardından çalışmaları gerçekleştirecek yüklenici firma ile sözleşme imzalandı ve yer teslimi yapıldı. Firmanın şantiye kurma süreci devam ediyor. Kısa süre içinde başlanılacak çalışmalar kapsamında İzmit ilçesine bağlı Şirintepe, Alikahya Atatürk, Alikahya Fatih, Veliahmet, Serdar, Yeşilova, Sanayi, Cumhuriyet, Kadıköy, Çayırköy, Kulmahmut,Çubuklu Bala ve Karabaş mahallelerinde altyapı imalatları gerçekleştirilecek.



24 milyon TL yatırım

2022 yılı eylül ayında tamamlanması hedeflenen proje kapsamında yapılacak çalışmalarda 13 mahallede toplam 30,5 kilometre uzunluğunda içmesuyu hattı, 2,1 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattı, 5,2 kilometre uzunluğunda yağmursuyu hattı ve 1,4 kilometre uzunluğunda dere ıslahı olmak üzere toplam 39,2 kilometre uzunluğunda altyapı çalışmaları yapılacak. Projede kullanılacak içmesuyu boruları İSU Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacak. Altyapı nedeniyle bozulan yolların üstyapı çalışmalarının da yapılacağı projenin, yatırım maliyeti 24 milyon TL olacak.



"Hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz"

Kocaeli’nin her karış toprağına önem verdiklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, projenin tamamlanması ile birlikte İzmit ilçesine bağlı 13 mahallenin altyapı problemlerini gidereceklerini söyledi. 'Mutlu Şehir Kocaeli' için hizmet ettiklerini ifade eden Başkan Büyükakın, "Yaşanan pandemiye rağmen 2021 yılını altyapıda yatırım yılı ilan ettik. Bu kapsamda yatırım programı belirledik ve ihalelerini bir bir gerçekleştiriyoruz. İzmit ilçemizin birçok mahallesinde yıllar önce yapılan altyapı hatlarında arızalar meydana geliyordu. Sürekli gelişen şehrin mevcut altyapısı da yetersiz kalıyordu. Bu çerçevede proje hazırladık ve ihale sürecini tamamladık. Kısa bir süre içinde çalışmalara başlayacağız. Yaklaşık 24 milyon liraya mal olacak projenin şehrimize, halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Mutlu Şehir Kocaeli yolunda kesintisiz hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.



Akmeşe'de altyapı yenilenecek

Öte yandan İzmit Akmeşe Atatürk ve Cumhuriyet Mahallelerinin içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısının yenilemesi ihalesi, 26 Mart'ta gerçekleştirildi. İhale kapsamında Akmeşe’nin iki mahallesinde 47 kilometre uzunluğunda içmesuyu, 9.7 kilometre uzunluğunda atıksu ve 2.4 kilometre uzunluğunda yağmursuyu hattı imalatları yapılacak.



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