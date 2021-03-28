Sanayi şehrini, gençlerin grafitileri renklendirecek Gençliğin istiklal renklerine, grafiti gösterileri damga vurdu Gençlerin dereceye giren grafiti eserleri, Kocaeli genelinde uygulanacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sanayi şehrini, gençlerin grafitileri renklendirecek Gençliğin istiklal renklerine, grafiti gösterileri damga vurdu Gençlerin dereceye giren grafiti eserleri, Kocaeli genelinde uygulanacak

İHA

Sanayi şehrini, gençlerin grafitileri renklendirecek Gençliğin istiklal renklerine, grafiti gösterileri damga vurdu Gençlerin dereceye giren grafiti eserleri, Kocaeli genelinde uygulanacak

Kocaeli'de "Gençliğin İstiklal Renkleri" Grafiti Tasarım Yarışması için düzenlenen tanıtım programı, renkli görüntülere sahne oldu. Alanda yapılan Extreme Sports Show, İnteraktif Grafiti, garfitilerin oluşturduğu Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı görselleri büyük beğeni toplarken, yarışmada gençlerin dereceye giren grafiti eserlerinin Kocaeli genelinde uygulanacağı öğrenildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen yarışmanın tanıtım programı, İzmit Kent Meydanı'nda yapıldı. Programa, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz ve çok sayıda grafiti sever katıldı.

"Gençlerimizi robotların dünyasına şimdiden hazırlıyoruz"
Pandemi ile mücadele ettiklerini ifade eden Başkan Büyükakın, "Gençler sizler ne kadar iyi olursanız ileride ülkemiz o kadar iyi olacak. Geleceğin dünyası bambaşka bir yere gidiyor. Onun için sıkı çalışın tedbiri elden bırakmayın. Şunu unutmayın, nesillere yapılan yatırım ülkemizin geleceğine yapılmış bir yatırımdır. Bu hedef doğrultusunda adımlar atıyoruz. Büyükşehir belediyesi olarak bizler her daim sizin yanınızda olduk, olmaya da devam edeceğiz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi, kodların ve robotların dünyasına şimdiden hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı. Alanda gençlerle muhabbet eden Başkan Tahir Büyükakın, Türkiye Bayrağı temalı grafiti yaptı ve bisiklet sürdü.

"Şanslısınız"
Daha sonra söz alan Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, gençlerin bu zamanda çok şanslı olduğunu ifade etti. Eski Türkiye'de gençlerin bu kadar fırsat bulmadığını vurgulayan Zeybek, "Büyükşehir belediyemizin öncülüğünde gençlerimiz birçok ilki yaşıyor. Hepinizi tebrik ederim. Unutmayın geleceğimiz size ait olacaktır" dedi.
Alanda olan gençlerin coşku ve heyecan yaşadığı Extreme Sports Show ve İnteraktif Grafiti gösterileri katılımcılara farklı duygular yaşattı. Tanıtım sonunda ise garfitilerin oluşturduğu Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı görselleri de beğeni aldı.

Eserleri Kocaeli genelinde uygulanacak
Ödüllü Grafiti yarışması iki kategori şeklinde olacak. Buna göre 16 yaş altı ve 16 yaş üstü olarak iki kategoride grafiti tasarım yarışması ile İstiklal Marşı ve Mehmet Akif konulu görsellerle Cumhuriyet döneminin mücadele yıllarının anlamı gençlere aktarılması planlanıyor. 716 ve 1627 yaşları arası iki kategoride gençler bireysel bir şekilde katılım yapabilecek. Yarışmada ilk üçe girecek olan katılımcılara bisiklet armağan edilecek. Bununla birlikte yarışmaya tasarladıkları grafitiler ile katılacak olan gençlerin, yarışma kapsamında kurulacak jüri tarafından değerlendirildikten sonra dereceye giren eserleri Kocaeli genelinde uygulanacak. Yarışmaya katılmak isteyenler ise www.kilavuzgenclik.kocaeli.bel.tr adresinden detaylı bilgi alıp başvuru yapabilecek. Kayıt için son gün 19 Nisan 2021 tarihi olarak belirlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Darıca'nın en büyük camisi açıldı
YEREL HABERLER Darıca'nın en büyük camisi açıldı
İzmit’te altyapı projesi başlıyor
YEREL HABERLER İzmit’te altyapı projesi başlıyor
Ev hanımları için çevrimiçi el sanatları kursları
YEREL HABERLER Ev hanımları için çevrimiçi el sanatları kursları
Derneklere müjde
YEREL HABERLER Derneklere müjde
Hereke Sahilini palmiye ağaçları süsleyecek
YEREL HABERLER Hereke Sahilini palmiye ağaçları süsleyecek
Tarihi Hoşgörü Yolu'nda 1. etap rotası belli oldu
YEREL HABERLER Tarihi Hoşgörü Yolu'nda 1. etap rotası belli oldu
Avcılar kozlarını şampiyonada paylaştı
YEREL HABERLER Avcılar kozlarını şampiyonada paylaştı
Damak tedavisinde sinir kesilince yüz felci oldu 
YEREL HABERLER Damak tedavisinde sinir kesilince yüz felci oldu 
Yeşil sahalarda umduğunu bulamayınca dev mantar tesisi kurdu Beşiktaş seçmelerine gidemeyince futbol kariyerini bırakıp tonlarca mantar üretti Kandıra’da kurduğu tesiste günde 1 ton mantar üreterek 35 kişiye istihdam sağladı
YEREL HABERLER Yeşil sahalarda umduğunu bulamayınca dev mantar ...
Parktaki bıçaklı kavga kanlı bitti: 1 ölü
YEREL HABERLER Parktaki bıçaklı kavga kanlı bitti: 1 ölü
Gölcük´te bıçak ve silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı 
YEREL HABERLER Gölcük´te bıçak ve silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı 
40 kick boks sporcusu Kocaeli´de kozlarını paylaştı
YEREL HABERLER 40 kick boks sporcusu Kocaeli´de kozlarını paylaştı
Alevlerin çatısını sardığı binada yaşayanları korna çalarak uyardı Korna sesiyle dışarı çıkan bina sakinleri gözyaşlarına boğuldu 5 katlı binanın çatısında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Alevlerin çatısını sardığı binada yaşayanları korna ...
Başka bir aracın sıkıştırdığı otomobil bariyere çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Başka bir aracın sıkıştırdığı otomobil bariyere ...
Çatı katında çıkan yangını izlerken sosyal mesafeyi unuttular
YEREL HABERLER Çatı katında çıkan yangını izlerken sosyal mesafeyi ...
Kocaeli´de risk haritası kırmızıya döndü
YEREL HABERLER Kocaeli´de risk haritası kırmızıya döndü
Sürücünün dikkati, TIR'ın yanmasını önledi
YEREL HABERLER Sürücünün dikkati, TIR'ın yanmasını önledi
Alacaklarını alamayan işçiler, ölen patrona helallik vermedi
YEREL HABERLER Alacaklarını alamayan işçiler, ölen patrona helallik ...
D-100’deki kazayı izlerken kaza yaptılar: 4 yaralı
YEREL HABERLER D-100’deki kazayı izlerken kaza yaptılar: 4 yaralı
3 ilde yaşayan Karadenizliler havalimanının açılmasını istiyor Karadenizliler sivil uçuşlara kapalı olan Cengiz Topel Havalimanı'nın açılmasını bekliyor
YEREL HABERLER 3 ilde yaşayan Karadenizliler havalimanının ...
Kadınların el emeği ürünleri vatandaşlarla buluşuyor
YEREL HABERLER Kadınların el emeği ürünleri vatandaşlarla buluşuyor
AK Parti Kocaeli İl Başkanı Ellibeş: “Bütün teşkilatlarımız bugün seçim olacakmış gibi hazır”
YEREL HABERLER AK Parti Kocaeli İl Başkanı Ellibeş: “Bütün ...
Ses dalgaları ile zayıflama vaadi; umut tacirliği Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ziya Şaylan: "Bu yöntem yeni değildir. Belki yeniden pazarlanmakta ve bu nedenle sanki yeni bir yöntem gibi sunuluyor"
YEREL HABERLER Ses dalgaları ile zayıflama vaadi; umut ...
Ticari plaka sahiplerine URBAS ile hızlı çözüm
YEREL HABERLER Ticari plaka sahiplerine URBAS ile hızlı çözüm