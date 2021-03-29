Oğlu, gelini ve 2 torununu bıçakladı



GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde Ş.K., tartıştığı oğlu ile gelini ve 2 torununu bıçakla yaraladı. Ş.K. gözaltına alınırken, ailenin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olay, gece saatlerinde Sultan Orhan Mahallesi 1136 Sokak´ta meydana geldi. Aynı apartmanda yaşayan Y.K. ile babası Ş.K. arasında tartışma çıktı. Ş.K. önce oğlu Y.K., ardından da gelini E.K. ve 2 torununu bıçakla yaraladı. Çığlık sesleri üzerine mahalleli polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yaralılar, ihbar üzerine adrese gelen ambulansla Fatih Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı, Ş.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Ergün AYAZ

2021-03-29 11:13:36



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