‘Gençliğin İstiklal Renkleri’ grafitilere yansıyacak

Kocaeli’de gerçekleşen “Gençliğin İstiklal Renkleri” Grafiti Tasarım Yarışması tanıtım programına çok sayıda genç ve çocuk katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Gençliğin İstiklal Renkleri” Grafiti Tasarım Yarışması tanıtım programı düzenlendi. Programa Başkan Büyükakın da katılırken çocuklar ve gençler de programa yoğun ilgi gösterdi. Programda yarışmaya katılmak isteyenler 19 Nisan’a kadar başvuru yapabilecekleri hatırlatıldı.

Gençlerin önerilerini dinleyen Başkan Büyükakın, “Gençler kardeşliğimizin, birliğimizin ve geleceğe güçlü bakacak ülkemizin teminatıdır. Alanda gördüğümüz her çocuk ve her genç, Türkiye’nin 2053 ve 2071’de ki eserlerinin sahibi olacak. Hizmetlerimizle ve tüm imkanlarımızla gençlerimizin emrindeyiz. Her fırsatta dile getirdiğim gibi biz çocuklarımıza ve gençlerimize aşığız. ‘Millî Teknoloji Hamlesi Vizyonuyla’ oluşturulan yerli ve millî bir anlayışla yolumuza devam ederken bunu gençlerimizle birlikte yapıyoruz. Gençlerimizin zihinleri daha fazla üretmeye, geleceğimiz olan gençlerimizle birlikte ülkemizi dünyanın teknoloji ve üretim merkezi haline getirme hedefine ulaşmak için elimizden geleni yapıyoruz. Yazılım ve robotik kodlama gibi alanlarda çocuklarımıza ve gençlerimize her türlü fırsatı sunma çabasında olduğumuzu da belirtmek isterim. Artık sanayimiz, üniversitelerimiz, araştırma merkezlerimiz, Büyükşehir Belediyemiz, bilim insanlarımız ve geleceğimiz olan gençlerimizle birlikte çok büyük adımlar için yol yürüyoruz. Tabi burada asıl oyuncu ve söz sahibi gençlerimizdir. Onların ufku, vizyonu, heyecanı ve katma değeri yüksek üretim anlayışının yanı sıra büyük bir medeniyeti bölgesinde ve dünyada kurma hedefi bizleri heyecanlandırıyor. Kılavuzumuz belli. Gençlerimizle büyük ve güçlü Türkiye hedefine kavuşmak için hiç durmadan koşmaya devam edeceğiz” dedi.

