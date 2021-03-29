Spor tesisinin yapımına sona gelindi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Başiskele Belediyesi tarafından geçen aylarda yapımına başlanan spor tesisindeki inşaat çalışmaları devam ediyor.

Başiskele Belediyesi tarafından yapılan Bahçecik Spor Kulübü tesisinde çalışmalara sona yaklaşıldı. Başkan Özlü’nün de yakından takip ettiği çalışmalarda binanın çatı kaplamasının yapılmasının ardından elektrik ve su tesisatları döşendi. 300 metrekare alan üzerinde inşa edilen modern tesiste, başkan ve yönetim odası, eğitim salonu, 4 soyunma odası, revir, hakem odası, malzeme odası, çamaşır odası, duşlar yer alacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.