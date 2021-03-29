İşletmeleri siber güvenlik alanında en üst düzeyde uzmanlığa ulaştıracaklar Canlı saldırı simülasyonu ile en güncel saldırı tekniklerini tanımlayarak, cevap vermeyi öğrenecekler

Avrupa’dan Asya’ya uzanan 540 bin kilometrelik fiber kablo ağı ile sektöründe dünya çapında ilk onda yer almakta olan Sparkle, işletmeleri siber saldırılara karşı korumak için ‘Siber Güvenlik Eğitim Platformunu’ başlattı. Siber güvenlik becerilerini geliştirmeyi amaçlayan platformda uygulamalı eğitim deneyimi yaşanacak.

İtalya'nın ilk uluslararası servis sağlayıcısı olan ve dünyanın en iyi on operatörü arasında yer alan Sparkle, ‘Siber Güvenlik Eğitim Platformunun’ lansmanını duyurdu. Platform ile işletmelerin güvenlik prosedür ile teknolojilerinin zafiyeti değerlendirmelerinin yanı sıra ağlarını ise, yenilikikçi bir yaklaşım ile anlık saldırılara karşı korumayı öğrenmeleri sağlanacak. Canlı saldırı simülasyonu ile gerçekçi ve sürükleyici bir ortamda gerçekleştirilecek olan eğitimde katılımcılara; kapsamlı ve sürekli güncellenen bir katalog aracılığıyla fidye yazılımı, DDoS, SQL enjeksiyonları, solucanlar, dosyasız saldırılar ve simüle edilmiş birçok siber saldırıya karşı güvenlik araçları sağlanacak.

Karmaşık zorlukların üstesinden gelmeleri konusunda da yardımcı olması planlanan eğitimin sonunda ise, en güncel saldırı tekniklerini derhan tanımlamayı ve yanıt vermeyi öğrenerek, siber güvenlik alanında en üst düzeyde uzmanlığa ulaşmış olmaları hedefleniyor. Lansman öncesinde platform, Enerji, Eğitim ve BİT Danışmanlığı sektörlerinde faaliyet gösteren önde gelen Avrupa kuruluşları tarafından da benimsendi. Ayrıca, bu dönemde Sparkle Türkiye IDC iş birliği ile alanında lider kurumlarla üst düzey toplantı organize ederek, Siber Güvenlik Eğitim Platform’unu gerçek zamanlı uygulamalı olarak tanıttı. Panelde, güvenlik ekiplerinin ihtiyaçları, işletmelerin güvenlik alanındaki yatırımları ve stratejileri tartışılıp, bu alanda eğitimin önemi vurgulandı. Sinyalizasyon ve DDoS korumasını içeren Güvenlik Çözümleri portföyüne sahip ve küresel ağ güvenliği konusunda doğrudan deneyimli olan Sparkle, ağlarını bilgisayar korsanlarından ve dolandırıcılardan korumak isteyen dünya çapındaki şirketler ve telekom operatörleri için kendini bir referans ortağı olarak belirliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.