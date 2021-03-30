Kahvehanede kumar oynayanlara ceza

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ´nin Başiskele ilçesinde kahvehanede kumar oynayan 6 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında ceza uygulandı.

Başiskele ilçesinde polis ekipleri kumar oynandığı bilgisi üzerine bir kahvehaneye baskın düzenledi. Kahvehaneye giren polis ekipleri kumar oynadığı tespit edilen 6 kişiye sokağa çıkma yasağı, sosyal mesafe ve maske ihlalleri ile kumar oynadıkları gerekçesiyle idari para cezası uyguladı. Ayrıca kumar oynattığı tespit edilen bir kişiye kumara yer ve imkan sağlama suçundan idari işlem uygulandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Başiskele Alişan KOYUNCU

2021-03-30 00:13:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.