Kahvehanede kumar oynayanlara ceza

Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ´nin Başiskele ilçesinde kahvehanede kumar oynayan 6 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında ceza uygulandı.
Başiskele ilçesinde polis ekipleri kumar oynandığı bilgisi üzerine bir kahvehaneye baskın düzenledi. Kahvehaneye giren polis ekipleri kumar oynadığı tespit edilen 6 kişiye sokağa çıkma yasağı, sosyal mesafe ve maske ihlalleri ile kumar oynadıkları gerekçesiyle idari para cezası uyguladı. Ayrıca kumar oynattığı tespit edilen bir kişiye kumara yer ve imkan sağlama suçundan idari işlem uygulandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Başiskele Alişan KOYUNCU
2021-03-30 00:13:05
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