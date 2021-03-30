Kocaeli´de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

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İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´de FETÖ/PDY´ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY´ye yönelik düzenlenen operasyonda örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Mesut ÇATAK

2021-03-30 10:32:40



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