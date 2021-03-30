Kocaeli’de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kocaeli’de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 5 kişi, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.