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Sahte beyaz eşya servisi ile büyük vurgun: 41 gözaltı İnternetten ilan vererek onlarca kişiyi dolandırdılar

İHA

Sahte beyaz eşya servisi ile büyük vurgun: 41 gözaltı İnternetten ilan vererek onlarca kişiyi dolandırdılar

– Kocaeli ve İstanbul ile birlikte 6 ilde sahte beyaz eşya servisi kurarak vurgun yapan çete polis tarafından yakalandı. 41 kişi gözaltına alınırken, 97 kişinin dolandırıldığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre İstanbul, Tekirdağ, Sakarya, Aydın, Edirne ve Kocaeli olmak üzere 6 ilde yetkili beyaz eşya servisi adı altında internete ilan veren şebeke vatandaşları dolandırmaya başladı. Benzer şekilde dolandırıcılık olaylarının artması üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahısları takibe aldı. Bu sabah 06.30 sıralarında zanlılara yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. 41 kişi gözaltına alınırken, 15 şüphelinin ise ifadesi alındı.
Olayla ilgili 97 kişinin mağdur olduğu öğrenildi. Zanlıların ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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