Bu uygulama ile e-ticaret çok daha güvenli Türk yazılımcı Yunus Emre Kelkitli e-ticareti daha güvenli hale getirdi

İngiltere’de yaşayan Türk yazılımcı Yunus Emre Kelkitli eticaret alanında, yazılımı ve tasarımı tamamen kendi ekibine ait olan Wofret ismindeki uygulamayı piyasaya sürdü. Eticareti daha güvenli hale getiren yazılımın benzer uygulamalardan farklarının olması sebebiyle kullanıcılardan yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Türk yazılımcı Kelkit’li ve ekibi eticaret alanında yazılımı ve tasarımı tamamen kendilerine ait olan Wofret E Ticaret uygulamasını piyasaya sürdü. Yazılımın tasarlanma aşamalarında güvenlik için ekstra çaba harcayan Kelkitli ve ekibi yapmış olduğu siber güvenlik sistemi sayesinde eticareti daha güvenli hale getirdi.



Wofret ETicaret uygulaması benzerlerinden farklı

Çok uzun bir süredir üzerinde ekibi ile çalıştığı Wofret uygulamasının sonunda piyasaya çıktığı için büyük mutluluk duyduğunu belirten Kelkitli programın pek çok ülkede kullanılacağını düşündüğünü söyledi. Kelkitli ayrıca benzer uygulamalardan Wofret’in farklı yanlarının olduğunu ve bu sebeplerden dolayı kullanıcıların Wofret’i tercih edeceklerini umduğunu ifade etti.



Türk gençlerinin neler başarabildiğini göstermeyi hedefliyor

Yunus Emre Kelkitli bu uygulama ile birlikte tüm dünyaya Türk gençlerinin neler başarabildiğini göstermeyi hedefliyor. Zor zamanlardan geçtiğini belirten Kelkitli hiçbir

aman pes etmeden azimli şekilde çalışarak bu yazılımı hayata geçirdiklerini ifade ederken, İngiltere’ye ilk gittiğinde çeşitli işler ile uğraştığını, daha sonra internet ve bilgisayar dünyasına ilgi duyması ile birlikte çalışmalarını bu alana yönlendirdiğini belirtti. Yazılımcı kimliğinin yıllar içinde yaptığı pek çok iş ile geliştiğini ifade eden Kelkitli, geliştirmiş olduğu yazılım ile yakın zamanda çok daha iyi yerlere gelmek istiyor.

Öte yandan Yunus Emre Kelkitli ve ekibi Türkiye ile İngiltere arasında ticaret köprüsü olacak olan Abubig ( A BUY BIG) isimli projenin çalışmalarında da sona gelindiğinin müjdesini verdi.

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