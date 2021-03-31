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Kocaeli'deki vaka artışı HES haritasına da yansıdı

DHA

Kocaeli'deki vaka artışı HES haritasına da yansıdı


Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'de koronavirüs vaka sayıları 100 bin kişide 262,11'e yükseldi. Vaka sayılarındaki artış, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına yansırken, sokaklarda maskesiz dolaşmaya devam eden kişiler ise duyarlı vatandaşları korkutuyor.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında belirlenen kriterlerde 'Çok Yüksek Riskli İller' grubunda yer alan Kocaeli'de 100 bin kişide 176.39 olan vaka sayısı, Sağlık Bakanlığı´nın dün açıkladığı koronavirüs haritasında 262,11´e yükseldi. Kentte polis sürekli kontrol ve uyarılarda bulunurken, sokaklarda maskesiz dolaşmaya devam eden kişiler ise vatandaşları korkutuyor. HES uygulamasındaki risk haritasında ise kentin büyük çoğunluğunun yüksek riskli anlamına gelen kırmızı renginde olduğu görüldü.
`EN ÇOK YAYILMA, TOPLU BULUNULAN YERLERDE GÖZLEMLENİYOR´
Koronavirüsten korunmak için toplu bulunulan alanlardan uzak durulması gerektiğini vurgulayan sağlık personeli Seray Çiçek Demir, "Maalesef biz de üzülerek tabloyu izliyoruz. Ben sağlık personeliyim. Biz önlemlere dikkat etmediğimiz sürece bu sayıların daha da artacağını düşünüyorum. Maalesef virüs mutasyon geçiriyor. Biz sağlık personeli olarak aşılı olmamıza rağmen bir yerlerde çok uzun süre oturmayı, ev ziyaretlerini tavsiye etmiyoruz. En çok yayılma zaten ev ziyaretlerinde, cenazelerde, düğünlerde, yani toplu bulunulan yerlerde gözlemleniyor. İnsanların el dezenfektanlarını çok sık kullanmalarını rica ediyorum. Maskelerini çok sık kullanmalarını ve 2 saat arayla değiştirmelerini rica ediyorum. Çünkü gerçekten çok kötü bir dönemdeyiz. Biz hafiflemesini, geçmesini beklerken sürekli bir atak dönemine geçiyoruz. Bunun için de hepimizin duyarlı olması gerekiyor. Sadece bireysel değil, aynı gemi içinde olduğumuzun bilincinde olarak hareket etmemiz gerekiyor." dedi.
`İNSANLAR MASKE TAKMAYA İTİRAZ EDİYORLAR´
Dükkanına gelen müşterilerin maske takmak istemediğini söyleyen kuaför Vildan Canarslan, "Ben bayan kuaförüyüm. Salonumda bu anlamda çok sıkıntılar yaşıyorum. Müşteri sayısında sınırlama koyuyoruz. HES kodu, ateş ölçer gibi önlemlerimiz var. Ama nedense maske takmaya itiraz ediyorlar. Ona bir türlü çözüm bulamıyoruz. Uyardığımızda tepki gösteriyorlar. Ben kendimi korumak zorundayım. Salon misafirlerimi de korumak zorundayım. Ama insanlar çok duyarlı değiller bu konuda. Her şey devam ediyor. Hiçbir konuda yasak kurallarına uyulmuyor" diye konuştu.
`DOLMUŞ YERİNE TAKSİ İLE GELİYORUM´
Evinin önünden geçen dolmuşa binmekten korktuğu için taksiyle gidip geldiğini söyleyen Resul Piji, "Dolmuşlar bir sorun. Ben dolmuş yerine taksi ile geliyorum. Benim kapımın önünden dolmuş geçiyor, herkes iç içe. Ben şimdi neye güvenerek, nasıl bineyim? İnsanlar sosyal mesafeye uysun. Maskelerini taksın. Eski hayatımıza geri dönelim. Şu maskelerden kurtulalım." dedi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU
2021-03-31 16:13:38

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