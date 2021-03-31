Mayına basarak yaralanan gaziye geçmiş olsun ziyareti

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Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Şanlıurfa’da terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan mayına basarak yaralanan gazi Semih Karabay’ı evinde ziyaret etti.

Şanlıurfa’da vatani görevini yaparken 2 ay önce mayına basarak yaralanan Semih Kayabay, Ankara GATA’da tamamlanan tedavi sonrası taburcu olarak Başiskele’deki baba ocağına geri döndü. Gazi Semih Karabay’ı evine konuk olan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ise geçmiş olsun dileklerini iletti.

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