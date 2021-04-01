Batan balıkçı teknesindeki 3 kişi Kıyı Emniyeti tarafından kurtarıldı

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Dinçer AKBİR/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Kandıra ilçesi açıklarında yardım çağrısında bulunduktan sonra batan balıkçı teknesindeki 3 kişi, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kandıra ilçesi Dikili mevkii açıklarında üzerinde 3 kişinin bulunduğu bir balıkçı teknesi, bugün sabah saatlerinde dalgalı denizde su almaya başladı. Teknedekilerin yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyeti ekipleri, bölgeye sevk edildi. Fırtınanın etkisiyle batan teknedeki 3 balıkçı ekiplerin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. Karaya çıkarılan balıkçılar, tedavileri için ambulanslarla Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kandira Dinçer AKBİR

2021-04-01 10:44:37



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