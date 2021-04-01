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İkinci el araçlardaki fiyat artışının sebebi için galericilerden şok iddia: Sıfır araçları saklayan bayiler ikinci el piyasasının artmasına sebep oluyor İzmitli oto galericisi Tamer Ertuğ: “Sıfır araç saklayan bayiler var”

İHA

İkinci el araçlardaki fiyat artışının sebebi için galericilerden şok iddia: Sıfır araçları saklayan bayiler ikinci el piyasasının artmasına sebep oluyor İzmitli oto galericisi Tamer Ertuğ: “Sıfır araç saklayan bayiler var”

Pandemi döneminin ilk günlerinden beri ani şekilde yükselen ikinci el otomotiv fiyatlarındaki dalgalanmaları değerlendiren İzmitli galeri esnafları, bazı bayilerin sıfır araçları saklaması sebebiyle ikinci el piyasasının yükseldiğini iddia etti.

Pandemi döneminin başladığı ilk aylardan itibaren yükselmeye başlayan ikinci el otomobil fiyatlarında ibre tersine döndü. Yavaş yavaş düşen ikinci el otomobil fiyatlarından sonra uzun süredir durgunluğunu koruyan oto galeriler, müşterilerini ağırlamaya yeniden başladı. İkinci el fiyatlarındaki düşüşten memnun olduklarını dile getiren İzmit Oto Galericiler Sitesi Kooperatifi yöneticilerinden galerici esnafı Tamer Ertuğ, ikinci el piyasasındaki yükselmede bayilerin etkisinin büyük olduğunu söyledi. Ertuğ, sıfır arabaları saklayan bayilerin olduğunu ve bu durumun da ikinci el araçların fiyatlarında yükselişe sebep olduğunu belirtti. Ertuğ, ikinci el araçların noter alımsatım işlemlerinde binde 5 oranında vergi uygulanması hazırlıklarının da kendileri için iyi olacağını ifade etti.

“Bu spot bir yükselme değil”
İkinci el piyasasındaki fiyatların araç sahipleri için fırsata dönüştüğünü söyleyen oto galerici Tamer Ertuğ, "Şu anda araba fiyatları dipte çünkü herkes kendi arabasını sıfır araçlardan daha fazla prim yapmış şekliyle satmaya çalışıyor. İnsanlarımız şunu unutuyorlar, araba alırken ucuz alacağım, satarken pahalı satacağım. Bu standart düşünce bitti artık. Şimdi arabanın sıfırı mesela 200 bin lira, aynı arabanın 20182019 modelini vatandaş getiriyor kapımızın önüne 250 bin lira istiyor. Yani bu düşünce niye? İnsanlarda sabit düşünce oluşmuş, sıfır araçlar yok, ikinci el de çok az olduğu için sıfırlardan fazla primli satmanın peşinde herkes. Bunu kimler oluşturuyor? İki üç tane sanal alemdeki araba firmaları, bir de bu arabaları ihale sistemi ile satanlar var günlük, haftalık. Bunlar da fiyatları ister istemez şişiriyorlar. Kendi bünyesindeki bayilerinden birine 100 bine koyuyor, öbürüne 110 bine koyuyor. Kendi kendine bir arabanın sistemli olarak fiyatlarının yükselmesine neden oluyorlar. Bu spot bir yükselme değil. Kendi kendine bilinçli olarak yapılan bir sistem. Bu da bize yara veriyor" dedi.

Bayiler sıfır araçları saklıyor
İkinci el piyasasındaki dalgalanmaya bayilerin olumsuz katkı yaptığını iddia eden Ertuğ, "Biz sermayemizle 3 tane araba alırken fiyatlar yükseldiği zaman sermayemiz azalıyor. Fiyatlar şişmeden önce biz 5 tane araba alıyorsak, aynı sermaye ile şuan 3 tane alabiliyoruz. 100 bin olan arabalar 150 bin oldu. Ama şimdi 150 bin olan arabalar tekrar 100 bine indi. Bu korona virüs döneminin etkileri var ama sıfır araba her yerde var bunu unutmasınlar. Her bayide sıfır araba var ama az talep olduğu ve normal fiyatların üstünde satmanın peşinde oldukları için arkaya saklayarak satıyorlar arabaları ve sıfır araba yok diyorlar" diye konuştu.

“Devletin koymuş olduğu sistem bizim için iyidir”
Yeni hazırlanacak reform paketinde yapılması planlanan düzenlemelerin kendileri için olumlu olacağından bahseden Ertuğ, "Binde 5 şöyle yapar, 1 trilyonda 5 milyar yapar bir trilyonluk arabada da devlete 5 bin vermek çok değil. Bunun bir sistemi var zaten devlet. Bu vergi veriliyor bir trilyonluk arabada veya 100 bin liralık arabada 500 lira veriliyor. Zaten biz bunu devlete veriyoruz. Sistem olarak bu binde 5 fazla bir rakam değil. Ama bazen öyle bir oluyor ki haftada 20 araba satıyoruz, bazen de oluyor ki ayda 20 araba satıyoruz. Bazen de ayı 5 arabayla kapatıyoruz. 5 arabada binde 5 bir şey değil ama 30 arabada 40 arabada toplandığı zaman binde 5 bayağı büyük para. Bizim için, orta direk araba satanlar için değil de lüks araba satanlar için binde 5 büyük olabilir. Buna da bir standart getirmesi lazım devletin mesela 100 bin ile 500 bin arası binde 5, 500 bin ile 1 trilyon arası binde 3'e inip standart olarak koyması lazım. Fiyatı yüksek arabada da binde 5 düşük arabada da binde 5 olmaması lazım. O standartları devletin oluşturacağını düşünüyorum, bizim için iyi, devlet için de iyi. Devletin koymuş olduğu sistem bizim için iyidir" şeklinde konuştu.

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