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Yüksek gerilim hattı kopunca sanayi kentinin merkezi elektriksiz kaldı İzmit D-100’de kopan yüksek gerilim hattı D-100’e düştü, faciadan dönüldü Yüksek gerilim hattı kopunca, tramvay da durdu

İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesi D100 Karayolu üzerinden geçen yüksek gerilim hattının kopması sebebi ile ilçedeki tüm ev ve iş yerlerinin elektrikleri kesildi. Kopan tel D100'de seyir halinde olan bir aracın üzerine düşerken, elektrik kesintisi sebebiyle tramvay seferleri de durdu.

Yüksek gerilim hattı kopunca sanayi kentinin merkezi elektriksiz kaldı İzmit D-100’de kopan yüksek gerilim hattı D-100’e düştü, faciadan dönüldü Yüksek gerilim hattı kopunca, tramvay da durdu

Kocaeli’nin İzmit ilçesi D100 Karayolu üzerinden geçen yüksek gerilim hattının kopması sebebi ile ilçedeki tüm ev ve iş yerlerinin elektrikleri kesildi. Kopan tel D100’de seyir halinde olan bir aracın üzerine düşerken, elektrik kesintisi sebebiyle tramvay seferleri de durdu.

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Zabıtan Mahallesi D100 Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D100 Karayolu üzerinden geçen yüksek gerilim hattının tellerinden birisi koptu. Kopan tel D100 Karayolu’na düştü. Yüksek voltajlı elektrikli akım bulunan tel üzerine düştüğü bir otomobile hasar verirken, hattaki elektriğin kesilmesi ile olası bir facia önlendi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve yüksek gerilim hattından sorumlu firmanın yetkilileri sevk edildi.

Kopan telin kaldırılması için çalışma başlatıldı
Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Alınan önlemlerin ardından yüksek gerilim hattından sorumlu firma yetkilileri, kopan teli yoldan kaldırarak kaldırıma çekti. Daha sonra telin etrafı emniyet şeridiyle kapatıldı. Ekipler telin kaldırılarak tamir edilmesi için çalışma başlattı.

İzmit elektriksiz kaldı, tramvay seferleri durdu
Yüksek gerilim hattındaki telin kopması sebebi ile İzmit ilçesi gelende elektrik kesintisi yaşanıyor. Yaşanan elektrik kesintisi sebebi ile İzmit ilçesinde bulunan tramvay hattında da seferler durdu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tramvay ile yolculuk yapamayan vatandaşlar için ek otobüs seferleri düzenlemeye başladı. Yaşanan elektrik kesintisinin, ekiplerin hattaki kopan telin kaldırılarak tamir edilmesinin ardından giderilecek.

“Çok büyük bir faciadan dönüldü”
Telin kopması esnasında bir patlama sesi duyduklarını ifade eden Zabıtan Mahallesi Muhtarı İsmail Candan “Bir patlama oldu, patlama ile birlikte elektriklerimiz gitti. Bir an önce elektriklerimizin gelmesini bekliyoruz. Ama uzun süreceğini tahmin ediyoruz. Mevsim de kış olduğu için kombilerimizin çalışmaması sebebi ile vatandaşlarımız mağduriyet yaşıyor. Elektrik kurumunun bir an önce bunu halletmesini bekliyoruz. Çok büyük bir faciadan dönüldü. Çünkü yüksek gerilim hattı evlerin üzerine düştü. Evlerde bir yangına sebep olabilirdi” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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