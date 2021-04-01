Prof. Dr. Karadenizli: Koronavirüste yüzde 2 civarında yoğun bakıma girebilecek çocuklar olabiliyor



Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Covid-19 Laboratuvarları sorumlusu Prof. Dr. Aynur Karadenizli, koronavirüsün sadece yetişkinleri etkileyen bir hastalık olmadığını belirterek, "Çocuklar da hasta oluyor ama hafif geçiriyorlar. Fakat bunların yüzde 100'ü hafif geçiriyor diye bir durum yok. Yaklaşık yüzde 2 civarında yoğun bakıma girebilecek çocuklar olabiliyor. Bunlar içerisinde de yüzde 0,9 oranında maalesef kaybettiğimiz çocuklarımız olabiliyor. Bu bir risktir. Covid-19 sadece yetişkinlerin hastalığı değildir" dedi.

Prof. Dr. Aynur Karadenizli, koronavirüse yakalanan her 100 çocuktan 2'sinin yoğun bakımda tedavi edildiğini söyledi. Çocuk koronavirüs hastaları ile ilgili Hacettepe Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmadan bahseden Prof. Dr. Karadenizli, "Çocuklarla ilgili, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hocamızın da içinde olduğu Hacettepe'de yapılan bir çalışma var. Kaç yaş grubunun tutulduğu ile ilgili çocuklar analiz edilmiş. 220 çocuk arasında 2 olguda hayatını kaybettiği şekilde bir veri var. Yani yüzde 0,9 civarında bir mortalite ile seyrediyor. Ama bu çocukların bir bölümü yoğun bakıma giren, hiperinflamatuar sendrom dediğimiz hastalığı yaşayan çocuklar. Bu hemen virüsü aldıktan sonra ortaya çıkmıyor. Yaklaşık 2-3 hafta sonra ortaya çıkıyor. Virüse karşı antikorlar oluşuyor. Vücudun savunma sistemi abartılı çalışıyor ve birçok organı tutan bir tablo ortaya çıkıyor. Akciğeri, kalbi, böbrekleri, cildi tutması, döküntüler ile seyretmesi, elde, ayakta şişlikler, ödem olması gibi belirtiler ile sistemik, yaygın bir tutulum söz konusu oluyor. Kardiyak problemler olması nedeniyle hastalığı geçirdikten 2-3 hafta sonra çocuk kardiyoloji bölümüne gitmek zorunda kalıyor hastalar. Kalp tutulumları ile ilgili laboratuvar bulguları artıyor, genel durumu kötüleşiyor. Hatta yoğun bakıma girebiliyor" dedi.

`MUTASYONLARLA ALAKALI OLUP OLMADIĞIYLA İLGİLİ BİR ÇALIŞMA YOK´

Yurt dışında yapılan çalışmalarda çocuklarda yüzde 0,9 ölüm oranı takip edildiğini belirten Prof. Dr. Karadenizli, "Yurtdışından da bir örnek vermek isterim. 171 çocuk vakası araştırılmış. Bunların üçünün yoğun bakımda uzun süre kaldığı ve birinin kaybedildiği şeklinde bir sonuç var. Yani 200'de bir ya da yüzde 0,5 ile 0,9 arasında değişen bir şekilde ölüm oranıyla karşılaşıyoruz. Bunun tam olarak mutasyonlarla alakalı olup olmadığıyla ilgili bir çalışma yok ama olmadığını düşünüyoruz. Nedeni belli değil bu tablonun ama ağır bir tablodur. Yetişkinlerdeki solunum problemi ya da akciğer yetersizliği tablosuna göre biraz daha sistemik, daha yaygın, çocukları çok etkileyen bir tablo olabilir. Bizde Kocaeli Üniversitesi'nde şu an bu şekilde yatan çocuk sayısında azalma var. Fakat yaklaşık 2 ay öncesinde yaklaşık 50-60 vaka takip ettik. Herhangi bir kaybettiğimiz hastamız olmadı. Bu sevindirici ama çocuklara yaygın steroid, intravenöz immünglobulin gibi ağır tedaviler de verildi" diye konuştu.

`COVİD-19 SADECE YETİŞKİNLERİN HASTALIĞI DEĞİLDİR´

Koronavirüsün sadece yetişkinleri etkileyen bir hastalık olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Karadenizli, "Çocuklar da enfekte oluyorlar. Çocuklar da hasta oluyor ama hafif geçiriyorlar. Fakat bunların yüzde 100'ü hafif geçiriyor diye bir durum yok. Yaklaşık yüzde 2 civarında yoğun bakıma girebilecek çocuklar olabiliyor. Bunlar içerisinde de yüzde 0,9 oranında maalesef kaybettiğimiz çocuklarımız olabiliyor. Bu bir risktir. Covid-19 sadece yetişkinlerin hastalığı değildir" ifadelerini kullandı. DHA-Sağlık Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU

2021-04-01 12:03:29



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