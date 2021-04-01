Kar yağışı etkili oldu, Kartepe beyaza büründü

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KARTEPE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Kentin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kartepe ilçesinde yağış nedeniyle kayak merkezine giden yollar karla kaplandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kartepe

2021-04-01 14:33:11



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