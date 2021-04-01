Yağmur yağınca köprü üstünde 6 araç birbirine girdi: 1yaralı Savaş alanına dönen yol uzun süre trafiğe kapandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Savaş alanına dönen yolda kilitlenen trafik, kazalı araçların çekilmesi ile normale döndü.
Kaza, İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi D605 Karayolu köprülü kavşak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmur sebebiyle kayganlaşan D605 Karayolu Yenişehir Mahallesi mevkiindeki köprülü kavşak üzerinde kontrolden çıkan 6 araç birbirine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada şoka giren sürücü Ömer A.'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan araçlar sebebiyle uzun süre trafiğe kapanan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.