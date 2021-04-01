Başiskele’nin ilk halk kütüphanesinde çalışmalar sürüyor

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilçenin ilk halk kütüphanesinin inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Barbaros Mahallesi Semt Meydanı’nın yakınında bulunan İlke Sokak’ta inşa edilen Başiskele Halk Kütüphanesi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşların, özellikle gençlerin ve çocukların yoğun talepleri üzerine ilçenin en kalabalık nüfusuna sahip ve birçok mahallenin de kesişme noktası olan bir lokasyonda inşa edilen kütüphanede yürütülen çalışmaları Başkan Özlü, yerinde inceledi. İlçenin ilk kütüphanesinin inşaat çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Başkan Özlü, “Vatandaşlarımızın yoğun talebi üzerine yaptığımız kütüphanemizi en kısa sürede ilçemize kazandıracağız. Kütüphanemiz açıldığında Başiskele'nin eğitim ve kültür seviyesi daha da yükselecek. Bu yıl içerisinde bitirilmesi planlanan halk kütüphanesi modern mimaride ve kullanışlı bir şekilde tasarlandı" dedi.

Başiskele Belediyesi’nin mimarları tarafından projesi yapılan halk kütüphanesinin 123 metrekare alanı genel kitap koleksiyonuna ayrılırken, kitapseverlerin çay ve kahve eşliğinde kitap okumaları için kütüphanede kafeterya da bulunacak. Özel kitap koleksiyonlarının da yer alacağı kütüphanede, kitapseverler elektronik kitap arşivlerine de ulaşabilecek. Kitapseverlerin ferah ve nezih bir ortamda kitap okumaları için okuma salonu ve 1. katta ise serbest çalışma ve okuma salonu yer alacak. Kütüphanenin açık alan veranda bölümünde ise vatandaşlar Başiskele’nin güzel ve temiz havasında kitap okuma keyfini çıkaracak.

Başkan Özlü daha sonra Atakent Mahallesi’nde Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu yanında daha önce restoran olarak kullanılan binada büyütme ve tadilat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Başiskele Belediyesi’nin kendi mülkü olan binada yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla Atakent Mahallesi Bayan Spor Merkezi olarak hizmete açılacak. Başiskele’de spora, sağlıklı yaşama, gençlere ve kentin baş tacı kadınlara büyük değer veren Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü de Atakent Mahallesi Bayan Spor Merkezi’nde devam eden çalışmaları büyük bir titizlikle yakından takip ediyor. İlçedeki her bir çalışmayı adım adım takip eden Başkan Özlü, ilçenin yeni spor merkezindeki çalışmalar hakkında yetkili ekibinden bilgi aldı.

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