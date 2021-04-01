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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Bünyamin çiftçi görevdeki 2 yılını değerlendirdi

İHA

Başkan Bünyamin çiftçi görevdeki 2 yılını değerlendirdi

Görevde geçen iki yılını düzenlediği toplantıda değerlendiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, hizmet ve halkın mutluluğu için zaman mefhumu gözetmediklerini söyledi.
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, görevde geçen iki yılı hakkında değerlendirme toplantısı düzenledi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Çiftçi, Görev süresi içinde yapılan çalışmalar ve planlanan projeler hakkında bilgiler verdi. Çiftçi, “Halkımızın bize verdiği yetki ve sorumluluğun bilinciyle hareket ederek daha mutlu, huzurlu ve yaşanabilir bir Çayırova için durmadan yorulmadan canla başla çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz” dedi.
Hizmet yolculuğunda ilçe halkının mutluluğu için zaman mefhumu gözetmediklerini söyleyen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Halkımızın sorunlarını yerinde dinledik ve en kısa sürede çözüme kavuşturduk. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzü kurduk, belediyemizin şefkat kollarını sonuna kadar açarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olduk. Beşikten Eşiğe Yetim projemizle 385 yetim ve öksüz çocuğumuza sahip çıktık. 2 bin ailemize Çayırova Kart; 6 bin kardeşimize kıyafet, ayakkabı, sağlık malzemesi, 1000 ailemize de eşya ve yakacak yardımında bulunduk. Bin 200 vatandaşımızın da hastanelere naklini gerçekleştirdik. Kurduğumuz Vefa Destek Ekibimizle 40 bin vatandaşımızın ihtiyaçlarını karşıladık.1 milyon maske, 200 bin hijyen paketi, 24 bin 000 gıda kolisi ulaştırdık. 2 bin vatandaşımızın da alışverişini yaptık” diye konuştu.
Hizmet için tasarrufa çok önem verdiklerini belirten Başkan Çiftçi, “Bütçemizi yönetilebilir hale getirdik. İki yılda 18 otomobil, 8 kamyon, 1 iş makinesi, 1 kepçe, 1 çöp taksi ve 1 yol süpürme aracı olmak üzere belediyemize toplam 30 adet araç kazandırarak filomuzu güçlendirdik. Çöp konteynerlerimizi kendimiz üreterek kaliteli malzeme ile ömrünü uzattık. 500 konteynerden yıllık 300 bin TL tasarruf sağladık.
Dal ve bitki atıklarından yıllık 200 metreküp yeşil gübre üreterek 50 bin TL tasarruf sağladık. İnşaat projelerini dijital ortamda inceleyerek, zaman ve kâğıt israfının önüne geçtik. İlçemize ve belediyemize sıfır atık belgesi aldık. İlçeye sıfır atık belgesi alan Türkiye’de 6., Kocaeli’de 1. belediye olduk. 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi açtık, atıkları yerinde ayrıştırarak ekonomiye kazandırdık” şeklinde konuştu.
Eğitim ve spor faaliyetlerinden bahseden Çiftçi, “Çocuk Kulüplerimiz, Bilgi Evlerimiz, Gençlik Merkezlerimiz, Sanat Akademimiz, Meslek Edindirme Kurslarımızda verdiğimiz ücretsiz eğitimlerle 14 bin vatandaşımızı geleceğe hazırladık. İlçemizin geleceğini düşünerek yeni okul yerleri için de çalışmalar yaptık” ifadelerini kullandı.
Son olarak yapılacak projelerden bahseden Çiftçi şöyle konuştu: “Enerjimizin büyük bir bölümünü Çayırova Devlet Hastanesi hayalimizi gerçeğe dönüştürmek için harcadık. Şubat ayında Sağlık Bakanlığımız tarafından ihalesi yapılan deprem izolatörlü, 200 odalı ve 200 yataklı devlet hastanemizin inşaatı ise Haziran ayında başlıyor. Şehrimizin öncelikli ihtiyaçlarından olan ve kamulaştırma çalışmalarını yaptığımız kent meydanı projemize Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte bu yıl başlayacağız. Tamamlandığında Çayırovamız 25 bin m daha yeşil alana kavuşacak. Beyannamemizde söz verdiğimiz Engelliler Merkezi projemize başladık. Yenimahalle ve Akse mahallelerinde yapacağımız Kitap Kahve projemizin tüm hazırlıklarını tamamladık.”
“Şekerpınar Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi projemize başladık. İlçemizdeki küçük ve orta ölçekli işletmeleri tek bir çatı altında toplayacak küçük sanayi sitesi projemiz tamamlandığında ilçemizin önemli bir sorunu daha çözüme kavuşacak. Sokakta yaşayan sevimli can dostlarımıza doğal yaşam alanı kuruyoruz. İçinde doğal yaşam alanı olacak merkezimizde sokak hayvanlarımızın bakımları ve tedavileri gerçekleştirilecek. Beyannamemizde söz verdiğimiz Çayır Park projemizi, Büyükşehir belediyemizle birlikte Millet Bahçesi yapmaya karar verdik.
Yeni ürettiğimiz 70 bin 462 m arazide hizmete girecek Millet Bahçesinde halkımız nefes alacak.”

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