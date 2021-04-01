17 senedir aranıyordu, iş yerinde yakalandı



Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´de hakkında hırsızlık suçundan yakalama kararı bulunan ve 17 yıldır saklanan S.Y. kayıtsız olarak bir iş yerinde çalışırken jandarma ekiplerince yakalandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi `nitelikli hırsızlık´ ve `uyuşturucu madde bulundurmak´ suçlarından hakkında 7 yıl 10 ay hapis cezası olan ve 5 ayrı dosyadan yakalama kararı bulunan S.Y.´nin peşine düştü. 2004 yılından bu yana aranan S.Y.´nin Kandıra´da bir iş yerinde kayıtsız olarak çalıştığı belirlendi. JASAT ekipleri düzenledikleri operasyonla S.Y.´yi gözaltına aldı. S.Y. işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kandira Selda Hatun TAN

2021-04-01 17:42:50



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