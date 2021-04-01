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Mobil aşevi ile sağlık çalışanlarına yemek ikramında bulunuldu

DHA

Mobil aşevi ile sağlık çalışanlarına yemek ikramında bulunuldu


Alişan KOYUNCU/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ Gebze Ticaret Odası, Dilovası Devlet Hastanesi'ne getirdiği 'mobil aşevi' ile sağlık çalışanlarına moral amaçlı yemek ikramında bulundu.
Gebze Ticaret Odası, afet bölgelerinde veya acil durumlarda kullanmak üzere bünyesine kattığı 'mobil aşevi' ile Dilovası Devlet Hastanesi'nde bulunan sağlık personeline moral amaçlı yemek ikramında bulundu. Mesainin bitmesiyle beraber dışarı çıkan hastane personeli, kapıda kendilerini karşılayan mobil aşevinden yemeklerini aldı. Amaçlarının sağlık çalışanlarına destek olup moral vermek olduğunu ifade eden Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, "Daha önceki yıllarda her felakette odamız olarak ülkenin her tarafına gidip yardımlarda bulunduk. Orada insanların sıcak bir çorbaya dahi çok ihtiyacının olduğunu gördük. Yönetim kurulu üyeleriyle oturup mobil bir restoran yapmaya karar verdik. Ortaya böyle bir proje çıktı. İlk olarak Dilovası Devlet Hastanesi'nde denemek istedik. Sağlık çalışanlarının da çok emeği var bu süreçte. Onlar görünmeyen kahramanlar. Sağlık çalışanlarımıza da ayrıca bir moral olsun istedik" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Dilovası Alişan KOYUNCU
2021-04-01 18:20:31

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