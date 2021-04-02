Pisa kulesini andıran yamuk bina yıkılıyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan ve yamukluğu ile Pisa kulesini andıran Önder Apartmanı’nın yıkım kararı alındı.

Son iki yılda 19 hasarlı binadan 4 tanesini vatandaşlarla diyalog kurarak yıkan İzmit Belediyesi, diğer binaların yıkımı için de çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamadan binaları tahliye etmesini isteyen İzmit Belediyesi, Kocaeli Adliyesi karşısındaki yamukluğu ile Pisa kulesini andıran hasarlı binayı da yıkıyor.

Kocaeli Valiliği 1999 Gölcük depreminden sonra İzmit’te ağır hasarlı olarak tespit edilen binaların yıkımı için İzmit Belediyesine tahliye kararında bulundu. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediyeye gelen kararla ilgili olarak tahliye kararı çıkan ağır hasarlı binalardaki ev sahibi ve kiracılarla bir araya gelip bilgilendirme yaptı.

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