Kocaeli'de `yetkili servis´ dolandırıcılığında 45 kişi adliyede 

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'de yetkili beyaz eşya servisi adı altında internete ilan verip, 6 ilde 97 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 45 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internette yetkili beyaz eşya servisi yalanıyla dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Sakarya, Aydın ve Edirne olmak üzere 6 ilde düzenlenen operasyonlarda yetkili beyaz eşya servisi adı altında ilan vererek 97 kişiyi dolandırdıkları saptanan 45 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Kartepe ilçesinde bulunan iş yerinde çok sayıda beyaz eşya ele geçirildi. İnternete ilan veren dolandırıcıların, evlere gidip beyaz eşyaları alarak ortadan kayboldukları belirtildi.
Gözaltına alınan 45 kişi bugün adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde şüphelilerden biri babasını görünce, "Haksızlık yapıyorlar baba" diyerek bağırdıDHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Haluk TURGUT
2021-04-02 11:42:57
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