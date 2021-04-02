Engelsiz Yaşam Merdiveni projesinde sona yaklaşıldı

İzmit Belediyesi, vatandaşların isteği üzerine başlattığı Serdar Mahallesi Okullar Bölgesindeki Engelsiz Yaşam Merdiveni projesinde sona yaklaştı.
Okul bölgesi olması sebebiyle okula giden engelli öğrencilerin ve o bölgedeki mahallelilerin ulaşımda zorluk yaşadığını ifade eden mahalle halkı, rampa yapılmasını istedi. İzmit Belediyesi ise vatandaşların talebi üzerine sosyal alan projesi başlattı. Ocak ayının sonunda çalışmaları başlayan ve nisan ayı sonunda bitirilmesi planlanan ‘Engelsiz Merdivenli Sosyal Yaşam Alanı Projesi’ kapsamında güneş enerji panelleri kurulacak ve aydınlatma için hem kendi elektriği üretilecek, hem de enerji kullanımından tasarruf edilecek. Son aşamasına gelen projede Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, projenin planlanan tarihten önce bitirilerek hizmete açılması için çalışıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.