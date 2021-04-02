İzmit'in kültür hikayesi bugün görücüye çıkıyor

İzmit Belediyesi'nin '2021 Yılı Kültür Sanat Sezonu' bu akşamki tanıtım programıyla başlıyor.
İzmit Belediyesi'nin, 2021 yılı kültür sanat sezonu projelerinin tanıtılacağı program bugün Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. İzmit Belediyesi’nin yeni sezonun startını vereceği, İzmit’in kültür mirası, kültür sanat etkinlikleri, festivaller ve projelerle dolu tanıtım programı saat 17.00’de başlayacak ve belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in açıklayacağı projelerin sunum gecesinde gösterilerle İzmit’in kültür sanat sezonu anlatılacak. Gecenin finalinde keman virtüözü Prof. Dr. Cihat Aşkın da konser verecek.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.