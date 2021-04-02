Çocuklara kütüphane ortamını sevdirip, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla Başiskele’de çocuk kütüphanesi açılıyor.
Başiskele Belediyesi, çocuklara yönelik yeni bir projeyi faaliyete sokuyor. Başiskele Belediyesi tarafından Serdar Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Parkı’nda atıl halde duran bina, çocuk kütüphanesine dönüşecek. Başkan Özlü’nün talimatıyla harekete geçen belediye ekipleri, bina içerisinde restorasyon çalışmalarına başladı. Yaklaşık 250 metrekarelik binada yapılan çalışmalar neticesinde Başiskele’nin ilk çocuk kütüphanesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda hizmete açılması bekleniyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.