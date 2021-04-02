19 yaşındaki Emirhan, tüfekle intihar etti

Tünel inşaatında bulundu... "Avrupa'da böyle bir yer yok"

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Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, evlerine yaklaşık 200 metre uzaklıktaki ahırda göğsüne dayadığı av tüfeğini ateşleyen Emirhan D. (19), yaşamına son verdi.

Olay, saat 17.30 sıralarında ilçeye bağlı Bayraktar Mahallesi'nde meydana geldi. Emirhan D., iddiaya göre evlerine yaklaşık 200 metre uzaklıktaki ahırda göğsüne dayadığı av tüfeğini ateşledi. Olayın ardından süt sağmak için ahıra gelen babası, Emirhan'ı kanlar içerisinde buldu. Baba, durumu sağlık ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Emirhan D.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2021-04-02 19:49:29



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