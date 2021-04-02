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"Babama gidiyorum" diye evden çıkan kadının cansız bedeni kayalıklarda bulundu Kayalıklardaki çanta ve ayakkabı ekipleri harekete geçirdi, deniz kıyısında kadın cesedi bulundu

İHA

"Babama gidiyorum" diye evden çıkan kadının cansız bedeni kayalıklarda bulundu Kayalıklardaki çanta ve ayakkabı ekipleri harekete geçirdi, deniz kıyısında kadın cesedi bulundu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde eşine babasının evine gideceğini söyleyerek evden ayrılan kadının cansız bedeni, deniz kıyısındaki bir mağarada bulundu.
Olay, saat 16.45 sıralarında Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Mahallesi Karadeniz kıyısında bulunan Kartal kayalıkları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kayalıklar mevkiinde bir kadın ayakkabısı ve bir kadına ait o çanta bulan vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerde M.A. (39) isimli bir kadına ait kimlik olduğu görüldü. İzmit ilçesinde yaşadığı belirlenen kadının eşine telefonla ulaşan ekipler, M.A.’nın babasının evine gitmek için evinden ayrıldığını öğrendi.
Daha sonra bölgeye Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı, olay yeri inceleme, jandarma suç araştırma timi (JASAT), köpek timi ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Bölgeye intikal eden ekipler, kayalıklar bölgesinde arama ve kurtarma çalışması başlattı. Ekipler tarafından M.A.’nın çantası ve ayakkabısının bulunduğu kayalıkların altındaki deniz kıyısında arama çalışması yapıldı. Yapılan çalışmalarda M.A.’nın cansız bedeni, çantası ve ayakkabılarının bulunduğu kayalıkların alt kısmında bulunan bir mağara içerisinde bulundu. Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

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