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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2021 Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonası için geri sayım

İHA

2021 Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonası için geri sayım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan JWOC 2021 Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonası hazırlıkları devam ederken teknik ekip çalışmalarını sürdürüyor.
Korona virüs sebebiyle geçtiğimiz yıl ertelenen ve bu yıl Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan JWOC 2021 Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonası için hazırlıklar devam ediliyor. 1017 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonası ön hazırlık çalışmaları kapsamında; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ziyaret edildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nca organize edilecek olan JWOC 2021 Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonasında orta mesafe eleme ve finali, uzun mesafe ile takım yarışmaları yapılacak. Gebze ilçesi kuzey bölgesindeki etapların bir bölümü yörük yerleşimi olmasıyla, şampiyonanın bu yılki teması “Yörük kültürü”nün tanıtımı ile gerçekleştirilecek.
10 17 Temmuz 2021 tarihleri arasında Kocaeli İzmit ilçe merkezi ve Gebze ilçe Denizli ile Mudarlı köyleri sınırları içerisinde düzenlenecek olan JWOC 2021 Gençler Dünya Şampiyonası keşif ve saha çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kocaeli’ye gelen Uluslararası Oryantiring Federasyonun Teknik Kurul Yetkilileri IOF Kıdemli Etkinlik Danışmanı Janos Manarin ve IOF Asistan Etkinlik Danışmanı Simone Grassi, Türkiye Oryantiring Federasyonu Dış İlişkiler Kurul Başkanı Gökhan Ünal ve Kocaeli İl Temsilcisi Ali Günal Erdem ve diğer teknik ekip ziyaret sonrası toplantı ve çalışmalara devam etti.
JWOC 2021 Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonası, parkur, konaklama, taşıma, arenalar, start, finish, zaman tutma, bilgisayar donanım işleri, harita basımı, etkinlik merkezi ve karantinalar konularında toplantılar gerçekleştirilerek teknik detaylar masaya yatırıldı. IOF Asistan Etkinlik Danışmanı Simone Grassi parkur ekibi ile birlikte şehir etabı hariç diğer 4 etabı koşacak haritayı kontrol ederek direktifler doğrultusunda harita güncellemesi de yapıldı. Öte yandan, üçüncü resmi JWOC2021 eğitim kampı, 1116 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup dördüncü resmi eğitim kampı, 37 Temmuz 2021 tarihleri arasında etkinlik öncesi olarak düzenlenmesi bekleniyor.

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