İzmit´te, 28 yıl önce yanan binanın duvarı yıkıldı



Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli), (DHA)İZMİT´te, 1993 yılında yanan Tekel binasından geriye kalan ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tarihi olarak kabul edilen duvar, halk için tehlike oluşturduğu gerekçesiyle koruma kurulunun kararı doğrultusunda yıkıldı.

Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi´ndeki tarihi Tekel binası, 21 Temmuz 1993 tarihinde çıkan yangında yıkıldı. Binadan geriye kalan duvar, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tarihi eser statüsüne alındı. Geçen aylarda duvarın sağlamlığını kaybettiği ve yıkılma tehlikesi bulunduğunun anlaşılması üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, durumu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu´na bildirdi. Kurul tarafından yapılan incelemede, duvarın yıkılması yönünde karar alındı.

Bugün sabah saatlerinde bölgeye gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi´ne bağlı ekipler, iş makineleri ile duvarı yıktı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bölgede halk yoğunluğunun olmaması ekiplerin işini kolaylaştırırken, polis ve zabıta ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yıkımın gün içerisinde tamamlanacağı öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2021-04-03 14:01:24



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