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Körfez’de 500 ihtiyaç sahibi öğrenciye tablet dağıtılacak

İHA

Körfez’de 500 ihtiyaç sahibi öğrenciye tablet dağıtılacak

Körfez Belediyesinin meclis toplantısında Milli Eğitim Bakanlığı aracılığı ile 500 tablet alınarak ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılması oy birliği ile kabul edildi.
Körfez Belediyesinin Nisan ayı meclis toplantısı Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde pandemi kuralları dikkate alınarak gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Şener Söğüt başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında, 27 gündem maddesi vardı. Yaklaşık 4,5 saat süren meclis toplantısında gündem maddeleri tek tek oylanırken, 2021 yılında komisyonlarda yer alacak meclis üyeleri de tek tek belirlendi. Gündem maddeleri arasında ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere Körfez Kaymakamlığı ile protokol yapılması için Başkan Şener Söğüt’e yetki verilmesi vardı. Konuyla ilgili bilgi veren Başkan Şener Söğüt, “Biz aslında bu adımı daha önce atacaktık ama pandemi süreci sona erer diye ümit edip ertelemiştik. Milli Eğitim Müdürlüğümüz bazı öğrencilerin tableti olmadığını ve derslere katılamadığını belirti. Milli Eğitim Bakanlığı’nın da bu konuda bir projesi var. Daha önce Büyükşehir Belediyemiz de bu kapsamda ihtiyaç sahibi öğrencilerimize tablet yardımında bulunmuştu. Adeti 1000 TL gibi bir rakam. Biz de 500 tablet alacağız. Ücretini Bakanlığa yatıracağız, onlar da Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığı ile ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştıracak” dedi.
Yarımca Kent Meydanı Projesi kapsamında Körfez Belediyesi’ne ait alan için Büyükşehir Belediyesi ile protokol yapılması için Başkan Şener Söğüt’e yetki verilmesi kabul edildi. Konu ile ilgili konuşan Başkan Söğüt, “Mehmet Akif Ersoy Camii önü ve 75. Yıl Cumhuriyet Parkı’nın da yer aldığı alan toplam 12 dönüm. Proje kapsamında onlara tahsis edeceğiz. Sağ olsun Büyükşehir Belediyemiz bu projeyi üstlendi. Hızlı bir şekilde de süreç ilerleyecek ve Yarımca Kent Meydanı’nı hayata geçireceğiz” dedi.
Başkan Söğüt’e bir yetki de Hereke Hukuk Kampüsü için Nuh Çimento ve Diler Demir Çelik ile protokol için verildi. Başkan Söğüt, projenin hazır olduğunu belirtti. Bir diğer önemli madde olan 2020 faaliyet raporu da mecliste konuşuldu. Görüşme öncesinde Başkan Şener Söğüt, koltuğu 1. Başkanvekili Faruk Denli’ye bıraktı. Meclis üyeleri tek tek faaliyet raporu ile ilgili görüşlerini aktardı. Başkan Şener Söğüt de daha sonra tek tek cevap verdi. Yapılan oylamada, faaliyet raporu oy çokluğu ile kabul edildi.
Körfez Belediyesi, 2021 yılında da ilçedeki amatör spor kulüplerine desteğini sürdürecek. Kulüplere yapılacak maddi yardımlarla ilgili olarak Körfez Belediye Meclisi’nde görüşülen madde, oy çokluğuyla kabul edildi. Bu yıl ilçe genelinde BAL Ligi’ndeki takımlara 40 bin, Süper Amatör’deki takımlara 24 bin, 1. Amatör’deki takımlara 19 bin, 2. Amatör’dekilere 12 bin 300 TL, diğer spor dallarında mücadele eden kulüplere de 9’ar bin TL yardım yapılmasına karar verildi. Yatırımlarla ilgili bilgiler veren Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Cidden bu dönem Körfez’de spora en fazla yatırımın yapılacağı dönem olacak. Diğer tesislerimizle de yaklaşık 50 milyon TL’lik bir yatırım yapmış olacağız. Amacımız gençlerimizi sporla buluşturmak. Bu sayede onları kötü alışkanlıklardan da korumuş olacağız” şeklinde konuştu.

Daha sonra komisyon seçimlerine geçildi. Yapılan kapalı zarf usulü oylama ile 1. Başkanvekili Faruk Denli olurken, 2. Başkanvekilliği görevine de İbrahim Çırpan seçildi. Meclis katipliğine de asil olarak Canan Mollağlu ve Ayşe Hacer Aşar seçilirken, yedek üyelikler Doğan Orak ve Kadir Alçık seçildi. Encümenler Mehmet Şahin Ergün, Mehmet Sayım, Muzaffer Sayıcı olurken, Plan ve Bütçe Komisyonunu Mete Bilgin, Ayşe Hacet Aşar, Ahmet Topuz, Sevgi Yaman Kel ve Reşat Sarı oluşturdu. İmar ve Şehircilik Komisyonuna Selahattin Kabadayıoğlu, Sinan Barış Kaya, Cengiz Öztürk, Mehmet Candemir ve Yelda Pişkin, Kültür, Turizm ve Sanat Komisyonuna Mehmet Şahin Ergün, Canan Mollaoğlu, Kadir Alçık, Enver Okan ve Yelda Pişkin, Çevre ve Sağlık Komisyonuna Murat Gülbiçim, Recep Akova, Sinan Barış Kaya, Arif Ersoy, Engin Taşdemir seçildi. Sosyal Hizmetler Komisyonunda Mehmet Sayım, Selami Tanış, Fevzi Canbaz, Yelda Pişkin, Ertan Peker yer alırken, Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna ise Yusuf Eryarsoy, Doğan Orak, Enver Oğuz, Volkan Özmen ve Eren Kır seçildi.

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