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İzmit Körfezi´nde deniz salyası alarmı

DHA

İzmit Körfezi´nde deniz salyası alarmı


Dinçer AKBİR/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)İZMİT Körfezi üzerinde sabah saatlerinde beyaz bir tabaka ortaya çıktı. Yapılan incelemede, beyaz tabakanın deniz salyası olarak da bilinen müsilaj olduğu belirlendi.
İzmit Körfezi´nin Değirmendere ve Halıdere sahillerinde sabah erken saatlerde deniz yüzeyinde ortaya çıkan beyaz tabaka görenleri meraklandırdı. Vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine bölgeye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Kontrol Müdürlüğü ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi´ne (MAM) bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, tabakadan numune aldı.
Laboratuvarda yapılan incelemelerde, denizde ortaya çıkan tabakanın deniz salyası olarak da bilinen müsilaj olduğu belirlendi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gölcük Dinçer AKBİR
2021-04-03 16:17:13

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