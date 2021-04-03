Virajı alamayan UTV, 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

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Dinçer AKBİRSoner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde offroad yapan UTV aracı, virajı alamayarak yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki uçurumdan yuvarlandı. Araç sürücüsü yaralanırken, arkadaşı ise hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Gölcük Yukarı Değirmendere Mahallesi´nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Orman içerisindeki toprak yolda offroad yapan Mert Kesgin (23) yönetimindeki 41 AFF 975 plakalı UTV, sürücüsünün kontrolünden çıkmasıyla virajda yaklaşık 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Aracın yuvarlandığını gören arkadan gelen UTV içerisindeki arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dağlık alanda yaklaşık 1 saat süren yolculuğun ardından polis ve sağlık ekipleri bölgeye ulaştı.

Sağlık ekipleri, araçta bulunan Ömer Faruk Kapıcıoğlu´nun (23) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlenen sürücü Mert Kesgin ise ambulans ile Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bölgeye gelen polis olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ömer Faruk Kapıcıoğlu´nun cenazesi bölgeden alındı. Ormanlık alanda ekipler tarafından yaklaşık 100 metre taşınarak ambulansa getirilen cenaze, otopsi yapılmak üzere Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Dinçer AKBİR-Soner GÜLEZER

2021-04-03 23:52:15



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