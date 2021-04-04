Kandıra'da altyapı çalışmaları başlayacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Kandıra ilçesindeki 20 milyon TL'lik altyapı çalışmalarına başlayacak.

2021 yılında Kocaeli genelinde 470 milyon TL yatırım programı belirleyen İSU Genel Müdürlüğü, bu kapsamda ilçelerde yapacağı çalışmaların projelerin ihalelerini gerçekleştiriyor. Kandıra ilçesinde 20 milyon TL yatırım bütçesi ayıran İSU, ilçeye bağlı kırsal mahalleleri sağlıklı altyapıya kavuşturacak projeleri yapacak yüklenici firmalar ile sözleşmeler imzalanarak yer teslimi yapıldı. Yüklenici firmaların şantiya kurma aşamalarında olduğu projeler ile birlikte Kandıra ilçesine bağlı Pınarlı Mahallesinde 238 metre dere ıslahı, 310 metre kanalizasyon ve 240 metre yağmursuyu altyapısı gerçekleştirilecek.



6 adet içmesuyu

Turizm bölgesi olan Kandıra ve sahil bölgelerinin içme suyu ihtiyacı Namazgah Barajı ile Hira Su Kaynağından karşılanıyor. Her geçen gün nüfusu artan kırsal bölgelerin içmesuyu ihtiyaçlarını depolamak için çeşitli kapasitede 6 adet içmesuyu deposu inşa edilecek. İhalesi yapılan ve kısa bir süre içinde başlanılacak çalışmalar kapsamında Babalı Dikili’de 1000 metreküp, Kırkarmut’ta 300 metreküp, Doğancılı, Duraçalı ve Kalyoncu İncecik’te 100’er metreküp ve Bollu Umurcalı’da 50 metreküp olmak üzere toplam 1650 metreküp kapasiteli 6 yeni depo yapılarak bölgelerin uzun süre içme suyu ihtiyaçları depolanacak. Çalışmalar kapsamında ayrıca, 6,5 kilometre uzunluğunda içme suyu bağlantı hattı da yapılacak.



8 adet foseptik

'Sıfır kirlilik yüzde 100 atıksu arıtma' ilkesi kapsamında Kandıra bölgesinde; Kandıra Merkez ve Cebeci İleri Biyolojik ile Bağırganlı, Seyrek, Sarısu ve Sucuali Modüler Atıksu Arıtma Tesisleri ile hizmet veriliyor. İSU Genel Müdürlüğü, nüfusu sürekli artan kırsal mahallelerin atıksularını toplamak için 8 ayrı yerde foseptik kuyuları inşaatı yapacak. İnşaatına başlanılan proje kapsamında Doğancılı, Eğercili Mollahasanlar, Hediyeli Kaypalı, Kocakaymaz, Kanatlar Merkez, Kayapınarı ve Kadıköy, Karlı ve Esentepe Ramazanlar mahallelerinde 250 kişi kapasiteli 8 adet yeni foseptik inşa edilecek. Ayrıca, 7,5 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattı ile 5 kilometre uzunluğunda içmesuyu hattı imalatı da gerçekleştirilecek.



3 mahallenin alt yapısı yapılacak

Öte yandan 2021 yılı yatırım programı kapsamında ilçeye bağlı Hacımazlı, Antaplı ve Kıncıllı Mahallelerinin altyapısı tamamen yapılacak. Önümüzdeki süreçte ihaleleri yapılacak çalışmalarda Hacımazlı Mahallesi’nde 4 kilometre, Antaplı Mahallesinde 5 kilometre ve Kıncıllı Mahallesi 8 kilometre uzunluğunda içmesuyu ve kanalizasyon altyapısı yapılacak.



"Önemli yatırım gerçekleştireceğiz"

2021 yılında yatırımlara ağırlık vereceklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kandıra ilçesinde önemli yatırımlar gerçekleştireceklerini söyledi. İlçeye bağlı 18 mahallede 6 adet içmesuyu deposu, 8 adet foseptik, dere ıslahı ile toplamda 36 kilometre uzunluğunda içmesuyu, kanalizasyon ile yağmursuyu hattı inşa edileceğini belirten Başkan Büyükakın, yapılacak yatırımların bölge insanına hayırlı olması dileklerinde bulundu.



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