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D100’de korona virüs denetimi, uzun araç kuyruğu oluşturdu Polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında araçları tek tek durduruyor

İHA

D100’de korona virüs denetimi, uzun araç kuyruğu oluşturdu Polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında araçları tek tek durduruyor

Kocaeli’de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, polis ekipleri tarafından D100 karayolunda yapılan krona virüs denetimleri sebebiyle uzun araç kuyruğu oluştu.
Kocaeli’de korona virüs denetimleri kent genelinde sürdürülüyor. Hafta sonu uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, kent genelinde polis ekipleri tarafından denetimler gerçekleştiriliyor. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden vatandaşlar ekipler tarafından tespit edilerek cezai işlem uygulanıyor. Bu kapsamda polis ekipleri tarafından D100 karayolu üzerinde de denetim yapılıyor. Denetimlerde araçlar tek tek durdurularak, vatandaşların sokağa çıkma izin belgeleri kontrol ediliyor.
D100 karayolu İzmit geçişinde bulunan denetim noktalarında yapılan kontroller de yoğunluk oluşturdu. Denetimler sebebi ile D100 karayolunda seyir halinde olan araçlar uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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