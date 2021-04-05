Yeni emniyet müdürlüğü binasında sona yaklaşıldı

Başiskele’de yeni yapılan İl Emniyet Müdürlüğü binası tamamlanma aşamasına girerken, yan yolları ve otoparkı büyükşehir belediyesi tarafından yapılıyor.

Başiskele D130 Karayolu’nun Yeni Gölcük Yolu üzerinde yapımı tamamlanma aşamasına gelen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının çalışmaları sürüyor. Selçuklu mimarı tarzında yapılan 3, 4 ve 6 katlı olmak üzere 3 ayrı blok halinde inşa edilen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası, iç avlu ve tören alanlarıyla birlikte toplam 50 bin metrekare üzerinde, 36 bin metrekare kapalı alana sahip. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yeni emniyet binasına 3 kilometre uzunluğunda yol ve 14 bin metrekarelik otopark yapılıyor. 3 kilometrelik yol, yol çizgileri ve yönlendirme işaretleri ile elektrik alt yapı ve aydınlatma çalışmaları yapılıp tamamlanarak hizmete girecek. Büyükşehir belediyesinin yürüttüğü yeni emniyet binası çevre yolları, oto korkulukları ve otopark çalışmalarında 20 bin metreküp dolgu ve 10 bin metreküp yarma kazısı gerçekleştirildi.



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