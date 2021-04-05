2 emekli amiral Gölcük´te gözaltına alındı



Alişan KOYUNCUSoner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde, emekli amirallerin hazırladığı bildiriyle ilgili haklarında soruşturma başlatılan emekli amiraller Ali Sadi Ünsal ile Turgay Erdağ polis tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı.

104 emekli amiral tarafından yayınlanan bildiri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından `Devletin Güvenliğine ve Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma´ suçundan resen soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan iki emekli amiralin Kocaeli´nin Gölcük ilçesinde olduğu tespit edildi. Emekli amiraller Ali Sadi Ünsal ile Turgay Erdağ, üzerlerine atılan suçun niteliği ve delillerin yok edilmesinin önüne geçmek ve varsa başka şüphelilerin de ivedilikle tespit edilmesini sağlamak amacıyla Kocaeli´nin Gölcük ilçesindeki evlerinde sabah saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki emekli amiralin Kocaeli´de tamamlanan işlemlerinin ardından Ankara´ya götürüleceği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Alişan KOYUNCU-Soner GÜLEZER

2021-04-05 11:16:24



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